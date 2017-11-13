|
Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде
Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
|
10 ноября 2017, 10:54
|
Корейские ученые открыли в центре галактики очень странную планету
В издании Popular Mechanics рассказывается о том, как специалисты из Южной Кореи обнаружили загадочное небесное тело в галактике Млечный Путь. Как утверждается, планета обладает всеми характеристиками, которые в перспективе дадут ей возможность превратиться в звезду.
|
8 ноября 2017, 02:02
|
Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс
|
2 ноября 2017, 10:12
|
Ученые из 42 стран приехали в Самару на практикум под эгидой ООН
|
31 октября 2017, 04:45
|
Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита
Ученые из Китайской Народной Республики упрекнули представителей американского космического агентства в том, что они целенаправленно засекречивают информацию о потенциально опасном космическом теле G2‐939, которое с большой долей вероятности может войти в земную атмосферу завтра, 31 октября. Информацию на этот счет …
|
30 октября 2017, 03:07
|
Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов
|
30 октября 2017, 02:11
|
Во Франции нашли останки травоядного динозавра с зубами-ножницами
На юго-востоке Франции международная группа палеонтологов нашла останки неизвестного прежде вида травоядных динозавров. Как считают ученые, Matheronodon provincialis жил в этом регионе 84 – 72 миллиона лет назад и имел необычные зубы-ножницы, использовавшиеся им для раздробления грубой растительной пищи, рассказывает …
|
27 октября 2017, 03:43
|
Уфологи обнаружили во Флориде две загадочные подводные пирамиды
Как сообщают американские информагентства, уфологи в процессе недавних исследований обнаружили две подводные пирамиды. Посредством программы Google Earth на побережье штата Флорида виртуальные изыскатели обнаружили уникальные объекты. Результаты этой работы были обнародованы в Сети.
|
20 октября 2017, 10:12
|
Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе
Уфолог Скотт Уоринг, работающий на Тайване, заявил, что обнаружил летательный аппарат, принадлежащий представителям внеземной цивилизации. По словам исследователя, НЛО находится на спутнике Марса – Фобосе.
|
16 октября 2017, 12:29
|
На Марсе уфологи нашли останки трех живых существ
Уфологи из Соединенных Штатов утверждают, что нашли очередные свидетельства жизни на Красной планете. Они их обнаружили при тщательном изучении снимков исследовательского аппарата Curiosity.
|
4 октября 2017, 09:54
|
Травоядные утконосые динозавры неожиданно оказались мясоедами, заявляют ученые
Специалисты Колорадского университета открыли, что проживавшие 75 миллионов лет назад в районе современного штата Юта крупные травоядные динозавры периодически питались раками. Как говорят ученые, такое необычное поведение было обусловлено репродуктивной деятельностью рептилий.
|
22 сентября 2017, 12:13
|
Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года
Армагеддон на нашей планете уже был, он на два года погрузил ее во тьму. Обстоятельства глобальной катастрофы воссоздали специалисты американского космического ведомства. Земля пережила это событие 66 миллионов лет назад.
|
22 августа 2017, 05:18
|
На этой неделе россияне смогут увидеть самую далёкую планету Солнечной системы
|
13 сентября 2016, 12:16
|
Ученые обнаружили за Нептуном загадочный объект
Таинственный объект был обнаружен за орбитой планеты Нептун. О странных явлениях, связанных с необычным небесным телом, рассказал портал New Scientist.
|
11 августа 2016, 03:36