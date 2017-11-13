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Материалы по теме:

Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
Некоторое время назад сотрудники NASA обнаружили под слоем льда Антарктиды некую аномалию, которая якобы возникла после 

10 ноября 2017, 10:54
Корейские ученые открыли в центре галактики очень странную планету

Корейские ученые открыли в центре галактики очень странную планету

В издании Popular Mechanics рассказывается о том, как специалисты из Южной Кореи обнаружили загадочное небесное тело в галактике Млечный Путь. Как утверждается, планета обладает всеми характеристиками, которые в перспективе дадут ей возможность превратиться в звезду.
Небесный объект находится в так 

8 ноября 2017, 02:02
Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс

Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс

Более 2 млн жителей разных стран, в числе которых свыше 60 000 граждан Российской Федерации, отправили в американское космическое ведомство свои данные для того, чтобы они были зафиксированы на микрочипе и посланы на Красную планету на специальном исследовательском зонде, рассказывает РИА 

2 ноября 2017, 10:12
Ученые из 42 стран приехали в Самару на практикум под эгидой ООН

Ученые из 42 стран приехали в Самару на практикум под эгидой ООН

В понедельник на базе Самарского исследовательского университета имени Королёва собрались представители национальных космических агентств, научных центров и университетов 42 стран Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. В течение трех дней они будут делиться своим опытом. За всю 

31 октября 2017, 04:45
Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита

Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита

Ученые из Китайской Народной Республики упрекнули представителей американского космического агентства в том, что они целенаправленно засекречивают информацию о потенциально опасном космическом теле G2‐939, которое с большой долей вероятности может войти в земную атмосферу завтра, 31 октября. Информацию на этот счет 

30 октября 2017, 03:07
Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов

Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов

Аукцион Heritage славится своими необычными раритетными лотами. Теперь с молотка уйдут скелеты доисторических обитателей.
Череп трицератопса – один из наиболее популярных лотов. Его обнаружили в штате Монтана. По предварительным оценкам, животное обитало 65 млн лет назад. На голове у него 

30 октября 2017, 02:11
Во Франции нашли останки травоядного динозавра с зубами-ножницами

Во Франции нашли останки травоядного динозавра с зубами-ножницами

На юго-востоке Франции международная группа палеонтологов нашла останки неизвестного прежде вида травоядных динозавров. Как считают ученые, Matheronodon provincialis жил в этом регионе 84 – 72 миллиона лет назад и имел необычные зубы-ножницы, использовавшиеся им для раздробления грубой растительной пищи, рассказывает 

27 октября 2017, 03:43
Уфологи обнаружили во Флориде две загадочные подводные пирамиды

Уфологи обнаружили во Флориде две загадочные подводные пирамиды

Как сообщают американские информагентства, уфологи в процессе недавних исследований обнаружили две подводные пирамиды. Посредством программы Google Earth на побережье штата Флорида виртуальные изыскатели обнаружили уникальные объекты.  Результаты этой работы были обнародованы в Сети.
Как сообщается, открытие было сделано при изучении 

20 октября 2017, 10:12
Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе

Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе

Уфолог Скотт Уоринг, работающий на Тайване, заявил, что обнаружил летательный аппарат, принадлежащий представителям внеземной цивилизации. По словам исследователя, НЛО находится на спутнике Марса – Фобосе.
Как пояснил Уоринг, он рассмотрел таинственный объект на довольно старом снимке. В соцсетях Уоринг уфолог 

16 октября 2017, 12:29
На Марсе уфологи нашли останки трех живых существ

На Марсе уфологи нашли останки трех живых существ

Уфологи из Соединенных Штатов утверждают, что нашли очередные свидетельства жизни на Красной планете. Они их обнаружили при тщательном изучении снимков исследовательского аппарата Curiosity.
На фотографиях, сделанных у марсианской поверхности, исследователи рассмотрели черепа различных животных. Как утверждается, они имеют много общего 

4 октября 2017, 09:54
Травоядные утконосые динозавры неожиданно оказались мясоедами, заявляют ученые

Травоядные утконосые динозавры неожиданно оказались мясоедами, заявляют ученые

Специалисты Колорадского университета открыли, что проживавшие 75 миллионов лет назад в районе современного штата Юта крупные травоядные динозавры периодически питались раками. Как говорят ученые, такое необычное поведение было обусловлено репродуктивной деятельностью рептилий.
Оценить рацион травоядных динозавров стало возможным после обнаружения 

22 сентября 2017, 12:13
Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года

Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года

Армагеддон на нашей планете уже был, он на два года погрузил ее во тьму. Обстоятельства глобальной катастрофы воссоздали специалисты американского космического ведомства. Земля пережила это событие 66 миллионов лет назад.
Как поясняют авторы исследования на страницах зарубежных изданий, гигантский астероид 

22 августа 2017, 05:18
На этой неделе россияне смогут увидеть самую далёкую планету Солнечной системы

На этой неделе россияне смогут увидеть самую далёкую планету Солнечной системы

В ночь на 16 сентября Луна практически "коснётся" Нептуна. В бинокле эта планета, удаленная от Земли на 4,5 миллиарда километров, будет выглядеть как маленькая звезда. Луна "проходит" рядом с Нептуном каждый месяц, однако в этот раз сближение будет максимальным. Правда, 

13 сентября 2016, 12:16
Ученые обнаружили за Нептуном загадочный объект

Ученые обнаружили за Нептуном загадочный объект

Таинственный объект был обнаружен за орбитой планеты Нептун. О странных явлениях, связанных с необычным небесным телом, рассказал портал New Scientist.
Ученые поясняют: во внешней Солнечной системе найден новый объект, который движется вокруг Солнца на плоскости, почти перпендикулярно к остальной части 

11 августа 2016, 03:36
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