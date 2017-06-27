Британские специалисты рассказали о необычном приеме, который поможет быстро и крепко заснуть. При этом не нужно будет ничего, кроме собственного воображения.

Как гласит официальная статистика, каждый пятый человек имеет проблемы со сном, многие люди просто подолгу не могут уснуть. Это …