4
53
49
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
16 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самые древние в мире иероглифы поразили ученых своими размерами

Самые древние в мире иероглифы поразили ученых своими размерами

В Египте археологи нашли уникальные иероглифы, датированные четвертым тысячелетием до нашей эры. О своем открытии на страницах зарубежных изданий рассказали ученые Йельского университета и представители Королевского музея искусства и истории (Бельгия).
Эти символы были обнаружены на фрагменте стены древнего города 

27 июня 2017, 02:12
Долго добирался: В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Долго добирался: В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Загадочный предмет, упавший на крышу сарая в Нидерландах в этом году, ученые признали метеоритом, возраст которого 4,5 млрд лет. О результатах исследования сообщает Dutch News.
Напомним, что в этом году таинственный объект весом около 500 граммов пробил крышу сарая в 

27 июня 2017, 12:17
Исследование: смартфоны могут быть опасны даже в выключенном состоянии

Исследование: смартфоны могут быть опасны даже в выключенном состоянии

Специалисты из Соединенных Штатов рассказали о новой опасности, которую в себе могут таить смартфоны даже в выключенном состоянии. Как утверждают ученые, само наличие устройства отвлекает человека и снижает его когнитивные способности.
Итак, причиняемый гаджетом вред не зависит от того, находится 

27 июня 2017, 08:07
Ученые развеяли миф о пользе утреннего кофе

Ученые развеяли миф о пользе утреннего кофе

Миллионы людей по всему миру предпочитают начинать утро с чашки ароматного кофе. Вопреки устоявшемуся мнению, австралийские специалисты сделали вывод, что подобная привычка может отрицательно отразиться на состоянии организма.
По словам ученых, в утренние часы на самочувствие сильное влияние оказывает гормон 

26 июня 2017, 03:28
Британский профессор вывел формулу идеального замка из песка

Британский профессор вывел формулу идеального замка из песка

Специалист Борнмутского университета Мэтью Беннетт вывел формулу идеального замка из песка, который продержится долгое время. Это ведро воды на восемь ведер сухого вещества, рассказывает The Conversation.
Автор необычного исследования также выяснил, что прочность постройки зависит от формы песчинок. Лучше, если 

23 июня 2017, 05:09
Всё забыть: Ученые выяснили, что плохая память делает людей умнее

Всё забыть: Ученые выяснили, что плохая память делает людей умнее

Большинство людей, имеющих отменную память, могут запоминать гораздо больше информации, но от этого далеко не всегда становятся умнее. Так утверждает ученый Пол Франкленд после своего недавнего исследования. По его словам, мышление имеет свойство стирать ненужную информацию.
Как рассказывается на страницах 

23 июня 2017, 08:01
Месяц имеет значение: Ученые нашли связь между датой рождения и здоровьем

Месяц имеет значение: Ученые нашли связь между датой рождения и здоровьем

Группа специалистов из Испании пришла к выводу, что дата рождения связана с состоянием здоровья. В зависимости от месяца появления на свет у того или иного человека могут возникать различные хронические недуги.
Ученые представили перечень из 27 заболеваний и сопоставили его 

22 июня 2017, 05:10
Из пушки не разбудишь: Ученые нашли оригинальный способ быстро заснуть

Из пушки не разбудишь: Ученые нашли оригинальный способ быстро заснуть

Британские специалисты рассказали о необычном приеме, который поможет быстро и крепко заснуть. При этом не нужно будет ничего, кроме собственного воображения.
Как гласит официальная статистика, каждый пятый человек имеет проблемы со сном, многие люди просто подолгу не могут уснуть. Это 

8 июня 2017, 05:20
Исследование: Недостаток сна разрушает мозг

Исследование: Недостаток сна разрушает мозг

Группа итальянских специалистов осуществила исследование, в процессе которого сделала ряд выводов относительно состояния мозга у людей, испытывающих проблемы со сном. Как оказалось, дефицит ночного отдыха приводит к тому, что мозг начинает «поедать» самого себя.
Как выяснилось в ходе эксперимента, уставший 

31 мая 2017, 11:23
Ученые определили полезные и вредные позы для сна

Ученые определили полезные и вредные позы для сна

В процессе масштабных исследований ученые установили, какая поза для сна считается полезной, а какая может нанести вред здоровью человека. От нее зависит работа внутренних органов, иммунитет и многое другое.
По словам ученых, самым полезным для людей является сон на левом 

3 апреля 2017, 09:39
Ученые выяснили, о чем думают младенцы во сне

Ученые выяснили, о чем думают младенцы во сне

Ученые из Университета Вайкато в Новой Зеландии узнали, о чем думают младенцы в процессе сновидений. Как выяснилось, в это время малыши продолжают изучать окружающий их мир на основе сведений, полученных в непродолжительные периоды бодрствования.
Фонд Марсдена представил ученым грант в 

16 марта 2017, 08:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна