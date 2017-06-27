Канадские специалисты задумали провести масштабное исследование деятельности человеческого мозга с привлечением большого количества добровольцев. Ученые из Университета Западного Онтарио решили определить, как именно на работу мозга влияет недостаток сна.
Участникам предложили пройти серию тестов в Сети для оценки логического мышления и способности в той или иной ситуации находить оптимальные решения. В числе прочих, испытания проходила группа, которой пришлось бодрствовать до 4 часов утра с последующим четырехчасовым сном. Результаты дальнейших утренних тестов практически у всех участников оказались гораздо хуже, чем накануне вечером.
Мозг добровольцев просканировали, и оказалось, что после бессонной ночи его активность значительно ослабла. А это неизбежно отражается на возможности принятия наиболее адекватных решений. По словам авторов исследования, до этих экспериментов они не предполагали, что взаимосвязь настолько сильна. Работа в данном направлении будет продолжена.
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