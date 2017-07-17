Астрономы, работающие в обсерватории Пуэрто-Рико, поймали таинственный сигнал от расположенной сравнительно близко к Солнцу звезды. По словам ученого Абеля Мендеса, на протяжении 10 минут радиотелескоп принимал высокочастотный сигнал от Росс 128 — вспыхивающей звезды в созвездии Девы.
Сложно предположить, что рядом с Росс 128 может располагаться планета с высокоразвитой цивилизацией. Эта звезда периодически выжигает все окружающее пространство мощнейшими вспышками.
Как считают ученые, сигналы могут иметь естественное происхождение. В этом случае астрономы открыли принципиально новый вид звездных вспышек. Сейчас специалисты продолжают анализировать принятый сигнал, чтобы с уверенностью отделить его от естественного фона, помех от искусственных спутников и других небесных объектов, которые могут находиться за звездой Росс 128.
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