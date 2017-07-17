Ученые предсказали скорое столкновение Земли с другой планетой Ученые установили, что через сто лет наша планета может столкнуться с другой. Гигантский космический объект, соизмеримый с Марсом, движется по направлению к Земле, утверждает астрофизик Роберто Антезана.

В процессе наблюдения за ночным небом с помощью мощного телескопа в Чили специалист …