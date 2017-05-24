К звездам после смерти: SpaceX предлагает хоронить людей в открытом космосе Американская компания Elysium Space предлагает необычную услугу по захоронению праха умерших в открытом космосе. Для этого на космическом корабле появится особое место, где пепел будет путешествовать по орбите 2 года.

За такой полет нужно будет заплатить 2,5 тысячи долларов. Корабль …