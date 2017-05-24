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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Артефакты первого тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье

Артефакты первого тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье

Редкие металлические изделия найдены российскими исследователями близ бухты Муравьиная под Владивостоком. На этой территории находилось поселение так называемой Янковской археологической культуры, распространенной в Приморье в IX-V веках до нашей эры.
Артефакты обнаружили специалисты Дальневосточного федерального университета.
В одном из 18 

23 мая 2017, 03:23
Ученые назвали лучшие физические упражнения для мозга

Ученые назвали лучшие физические упражнения для мозга

Международная группа специалистов в результате недавних исследований определила самые эффективные физические упражнения, которые оказывают положительное влияние на человеческий мозг. К ним были причислены аэробные нагрузки средней интенсивности.
По словам ученых, прежде всего это бег, ходьба, танцы, плавание и теннис. Подобные 

23 мая 2017, 02:17
Страна толстяков: эксперты выяснили, в каком регионе мира больше всего страдают от ожирения

Страна толстяков: эксперты выяснили, в каком регионе мира больше всего страдают от ожирения

Ученые в ходе недавнего исследования решили установить, где именно проживает самое больше число людей с избыточным весом. Как оказалось, в Соединенных Штатах диагноз ожирение имеют 38,2% граждан.
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития озвучили сведения об ожирении людей в разных 

23 мая 2017, 11:46
Тайна тысячелетий: ученые узнали, кто убил строителей Стоунхенджа

Тайна тысячелетий: ученые узнали, кто убил строителей Стоунхенджа

Древние жители, обитавшие на территории современных Нидерландов, убили людей, которые построили Стоунхендж. Так утверждают представители международной группы ученых. Они объединились для исследования дошедших до наших дней фрагментов ДНК создателей этого загадочного объекта, известного во всем мире.
Тщательному анализу были подвергнуты 

22 мая 2017, 03:09
К звездам после смерти: SpaceX предлагает хоронить людей в открытом космосе

К звездам после смерти: SpaceX предлагает хоронить людей в открытом космосе

Американская компания Elysium Space предлагает необычную услугу по захоронению праха умерших в открытом космосе. Для этого на космическом корабле появится особое место, где пепел будет путешествовать по орбите 2 года.
За такой полет нужно будет заплатить 2,5 тысячи долларов. Корабль 

22 мая 2017, 11:51
Бобры в Канаде построили плотину, которую видно из космоса

Бобры в Канаде построили плотину, которую видно из космоса

Канадские специалисты, изучая фотографии земной поверхности, сделанные со спутника, нашли в лесном массиве большую пустошь на удалении не меньше 80 километров от ближайшего жилья.
Длина вырубки составила около 1 км, а ширина – целых 15 километров. Сначала ученые посчитали, что 

16 мая 2017, 05:04
NASA обнародовало снимок пострадавшего от наводнения участка Марса

NASA обнародовало снимок пострадавшего от наводнения участка Марса

Станция MRO сделала уникальные снимки марсианской поверхности. После их анализа американские ученые из космического агентства NASA сделали вывод, что огромный участок был поврежден произошедшим много лет назад наводнением.
Сейчас специалисты активно обсуждают существование морей и океанов на поверхности Красной планеты. 

15 мая 2017, 05:20
Исследование: Источником жизни во Вселенной являются черные дыры

Исследование: Источником жизни во Вселенной являются черные дыры

Ученые в процессе серии исследований на тему зарождения жизни во Вселенной сделали неожиданный вывод. Как сообщают американские информагентства, существует большая вероятность того, что жизнь могла возникнуть при непосредственном участии черных дыр.
При их образовании, поясняют специалисты, атомы углерода разлетаются на 

15 мая 2017, 11:24
Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
Впервые о подобных радиоволновых вспышках исследователи начали заявлять более десяти лет назад. Уже тогда эти явления связывали с 

4 апреля 2017, 03:28
Астрономы открыли самую прожорливую черную дыру

Астрономы открыли самую прожорливую черную дыру

Ученые из Соединенных Штатов открыли в созвездии Девы загадочную черную дыру, которая поглощает материю в огромных количествах на протяжении более 11 лет. Обычно на подобный процесс уходит немногим более года.
По словам ученого из университета Нью-Гемпшира в Дареме Дачена Лина, 

7 февраля 2017, 12:47
Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы

Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы

По утверждению ученых из американского Йельского университета, таинственный темный гигант «Планета Икс», находящийся на окраинах Солнечной системы, вполне может оказаться реальным небесным телом. Астрономы смогли рассчитать предположительную орбиту девятой планеты по возмущениям, которые она создает в движении мелких тел пояса 

27 декабря 2016, 11:43
Астрономы обнаружили планету с облаками и растениями

Астрономы обнаружили планету с облаками и растениями

Астроном Гиллем Англада-Эскуде назвал планету недалеко от Солнечной системы, где есть вода, облака и растения. По словам ученого, Proxima b похожа на Марс, но отличается большим количеством льда и необычной растительностью.
Сделав свое открытие, астроном вошел в топ-10 наиболее выдающихся 

21 декабря 2016, 10:09
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