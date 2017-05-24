Австралийские астрономы зафиксировали сигнал, дошедший до нашей планеты из созвездия Льва. Как следует из расчетов ученых, этот радиоимпульс добирался до земли порядка 6 миллиардов лет.
Природа сигнала пока не остается загадкой. Исследователи верят, что сигнал в скором времени повторится. Они собираются прибегнуть к помощи 10 специальных антенн, чтобы расширить поисковый спектр.
Как известно, австралийские специалисты периодически фиксируют космические радиосигналы уже в течение десяти лет. Тот импульс, который исходил из созвездия Льва, оказался самым мощным.
|
Артефакты первого тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье
Редкие металлические изделия найдены российскими исследователями близ бухты Муравьиная под Владивостоком. На этой территории находилось поселение так называемой Янковской археологической культуры, распространенной в Приморье в IX-V веках до нашей эры.
|
23 мая 2017, 03:23
|
Ученые назвали лучшие физические упражнения для мозга
Международная группа специалистов в результате недавних исследований определила самые эффективные физические упражнения, которые оказывают положительное влияние на человеческий мозг. К ним были причислены аэробные нагрузки средней интенсивности.
|
23 мая 2017, 02:17
|
Страна толстяков: эксперты выяснили, в каком регионе мира больше всего страдают от ожирения
Ученые в ходе недавнего исследования решили установить, где именно проживает самое больше число людей с избыточным весом. Как оказалось, в Соединенных Штатах диагноз ожирение имеют 38,2% граждан.
|
23 мая 2017, 11:46
|
Тайна тысячелетий: ученые узнали, кто убил строителей Стоунхенджа
Древние жители, обитавшие на территории современных Нидерландов, убили людей, которые построили Стоунхендж. Так утверждают представители международной группы ученых. Они объединились для исследования дошедших до наших дней фрагментов ДНК создателей этого загадочного объекта, известного во всем мире.
|
22 мая 2017, 03:09
|
К звездам после смерти: SpaceX предлагает хоронить людей в открытом космосе
|
22 мая 2017, 11:51
|
Бобры в Канаде построили плотину, которую видно из космоса
|
16 мая 2017, 05:04
|
NASA обнародовало снимок пострадавшего от наводнения участка Марса
Станция MRO сделала уникальные снимки марсианской поверхности. После их анализа американские ученые из космического агентства NASA сделали вывод, что огромный участок был поврежден произошедшим много лет назад наводнением.
|
15 мая 2017, 05:20
|
Исследование: Источником жизни во Вселенной являются черные дыры
Ученые в процессе серии исследований на тему зарождения жизни во Вселенной сделали неожиданный вывод. Как сообщают американские информагентства, существует большая вероятность того, что жизнь могла возникнуть при непосредственном участии черных дыр.
|
15 мая 2017, 11:24
|
Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»
Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
|
4 апреля 2017, 03:28
|
Астрономы открыли самую прожорливую черную дыру
|
7 февраля 2017, 12:47
|
Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы
По утверждению ученых из американского Йельского университета, таинственный темный гигант «Планета Икс», находящийся на окраинах Солнечной системы, вполне может оказаться реальным небесным телом. Астрономы смогли рассчитать предположительную орбиту девятой планеты по возмущениям, которые она создает в движении мелких тел пояса …
|
27 декабря 2016, 11:43
|
Астрономы обнаружили планету с облаками и растениями
|
21 декабря 2016, 10:09