Японский концерн Mazda планирует наладить производство концепта RX-Vision, который был презентован еще в 2015 году на автосалоне в Токио. Автомобиль стоимостью $100 тыс. будет отличаться от концепт-кара, но при этом сохранит некоторые общие черты.

Большинство технических параметров автоновинки пока держатся …