Издание motor1 опубликовало последние фотографии автопапарацци с испытаний нового Mazda RX-9, на котором установлен роторный мотор. Автоновинка от японского производителя вышла на тесты в кузове от Mazda RX-8.
По словам экспертов, модель проходит испытания на германском треке Нюрбургринг фактически без камуфляжа. Как отмечается, сейчас перед разработчиками поставлена задача создать охлаждение для Mazda RX-9, на тестовой модели видны большие воздухозаборники. Судя по всему, новая силовая установка выделяет большой объем тепла.
Следует отметить, что двигатель для Mazda RX-9 получит наименование Skyactiv-R, а довольно свежие патентные снимки свидетельствуют о том, что у мотора возрастет мощность. По прогнозам, она будет составлять 400 л.с.. О дате презентации автомобиля точной информации пока нет.
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