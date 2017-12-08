4
08
13
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В РФ ужесточат процедуру техосмотра автомобилей

В РФ ужесточат процедуру техосмотра автомобилей

В Российской Федерации могут усложнить порядок техосмотра транспортных средств. Предлагаемые Минэкономразвития новшества подразумевают появление изменений в КоАП, УК, ряде нормативных документов.
Так, идет речь об ужесточении регламента техосмотра с целью исключения получения диагностической карты без соответствующей проверки машины. Вместе с 

8 декабря 2017, 09:26
Hyundai Creta в ноябре осталась бестселлером марки в России

Hyundai Creta в ноябре осталась бестселлером марки в России

Как сообщает «Автостат», отечественные дилеры Hyundai в минувшем месяце продали 15 284 автомобиля, что на 3,1% уступает прошлогоднему показателю. По результатам 11 месяцев текущего года продажи Hyundai зафиксированы на уровне 142 881 экземпляра (+8,9%). При этом бестселлером марки по-прежнему признан 

7 декабря 2017, 12:38
Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения сфотографировали автопапарацци на заводе

Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения сфотографировали автопапарацци на заводе

Пока в корпорации Suzuki только собираются представить новую версию внедорожника, автопапарацци смогли сделать на заводе снимки модели без камуфляжа. Как утверждается, на японском предприятии стартовал процесс тестовой сборки автомобиля.
На данный момент компания держит в секрете дату презентации нового Suzuki 

6 декабря 2017, 02:06
«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

Эксперты "Автостата" представили перечень наиболее популярных элитных автомобилей в Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывалось число реализованных транспортных средств этого сегмента на отечественном рынке за десять месяцев текущего года.
Лидером продаж в данной категории оказались автомобили Mercedes-Benz. В нашей стране 

6 декабря 2017, 10:01
Новый Bentley Continental GT появится в РФ в 2018 году

Новый Bentley Continental GT появится в РФ в 2018 году

Концерн Bentley презентовал в российской столице очередную версию модели Continental GT. У дилеров компании в РФ автоновинка должна появиться следующим летом.
Транспортное средство от английского автопроизводителя получит обновленный 6-литровый двигатель W12 TSI мощностью 635 л.с. при 900 Нм крутящего момента. 

5 декабря 2017, 12:02
В Лос-Анджелесе официально представили обновленный седан Mazda 6

В Лос-Анджелесе официально представили обновленный седан Mazda 6

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась презентация обновленного седана Mazda 6. Дизайн авто выдержан в самых последних тенденциях популярного автомобильного бренда. Как отметили эксперты, автомобиль получил турбомотор и большой перечень различных опций, в том числе касающихся безопасности.
Специалисты обращают внимание автолюбителей 

30 ноября 2017, 02:10
Nissan представил автомобиль в стиле истребителя из «Звездных войн»

Nissan представил автомобиль в стиле истребителя из «Звездных войн»

Корпорация Nissan разработала модель с дизайном в стилистике истребителя из "Звездных войн". Автомобиль получил наименование TIE Altima.
Презентовать автоновинку собираются на автосалоне в Лос-Анджелесе завтра, в первый день зимы. Как напоминают любители легендарной картины, упомянутый истребитель TIE Fighter входит в 

30 ноября 2017, 10:31
Mazda представит купе на базе RX-Vision в 2019 году

Mazda представит купе на базе RX-Vision в 2019 году

Японский концерн Mazda планирует наладить производство концепта RX-Vision, который был презентован еще в 2015 году на автосалоне в Токио. Автомобиль стоимостью $100 тыс. будет отличаться от концепт-кара, но при этом сохранит некоторые общие черты.
Большинство технических параметров автоновинки пока держатся 

26 декабря 2016, 12:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх