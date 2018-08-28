Команда видео-хостинга Youtube объявила о нововведениях, касающихся работы с рекламой. Теперь пользователи не смогут пропускать коммерческие заставки, которые включаются при начале просмотра роликов. Ранее эта опция была доступна в рамках эксперимента только для некоторых каналов. С текущей недели она будет внедряться повсеместно. При этом, длительность рекламы, которую нельзя пропустить, не должна превышать 15-20 секунд.
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ФАС посчитала маленькую женскую грудь физическим недостатком
Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области провело проверку рекламы одной из строительных компаний. В надзорное ведомство поступили жалобы на плакаты, расставленные по городу. На одном из них изображена девушка, измеряющая себе грудь сантиметровой линейкой. Изображение сопровождалось подписью «У нас …
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28 августа 2018, 03:30
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В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино
В Совете Федерации решили заняться вопросом ужесточения наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступил сенатор Эдуард Исаков. По его словам, сейчас в сети наблюдается настоящее засилье рекламы игорных сайтов. Причем участвуют в ней известные артисты, имеющие огромное влияние на …
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24 июля 2018, 10:41
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«Яндекс» открыл коммерческий офис в Самаре
Российский интернет-гигант «Яндекс» открыл первый коммерческий офис в Самаре. Его специалисты будут помогать региональным предпринимателям грамотно использовать рекламные инструменты.
По данным компании, рынок рекламы в самарской области сейчас переживает рост. Активнее всего рекламу размещают организации, которые работают в сфере финансов. В …
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12 июля 2018, 03:06
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Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре
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Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему …
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10 июля 2018, 03:50
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20 декабря 2017, 05:01
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Google выпускает приложение для просмотра роликов с YouTube без интернета
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27 сентября 2016, 06:13
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Ученые: Через YouTube можно взломать любой смартфон
К такому ошеломляющему выводу пришли ученые из США. Они открыли способ взлома любых гаджетов: смартфонов, планшетов, компьютеров и (внимание!) даже телевизоров. Необходимое и единственное условие для этого – просмотр вредоносного ролика на YouTube хозяином мобильного устройства.
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12 июля 2016, 11:56
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Актера из «Гарри Поттера» заподозрили в путешествиях во времени
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9 июня 2016, 01:50