6
27
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
Все видео

Материалы по теме:

ФАС посчитала маленькую женскую грудь физическим недостатком

ФАС посчитала маленькую женскую грудь физическим недостатком

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области провело проверку рекламы одной из строительных компаний. В надзорное ведомство поступили жалобы на плакаты, расставленные по городу. На одном из них изображена девушка, измеряющая себе грудь сантиметровой линейкой. Изображение сопровождалось подписью «У нас 
28 августа 2018, 03:30
В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

В Совете Федерации решили заняться вопросом ужесточения наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступил сенатор Эдуард Исаков. По его словам, сейчас в сети наблюдается настоящее засилье рекламы игорных сайтов. Причем участвуют в ней известные артисты, имеющие огромное влияние на 
24 июля 2018, 10:41
«Яндекс» открыл коммерческий офис в Самаре

«Яндекс» открыл коммерческий офис в Самаре

Российский интернет-гигант «Яндекс» открыл первый коммерческий офис в Самаре. Его специалисты будут помогать региональным предпринимателям грамотно использовать рекламные инструменты.

По данным компании, рынок рекламы в самарской области сейчас переживает рост. Активнее всего рекламу размещают организации, которые работают в сфере финансов. В 

12 июля 2018, 03:06
Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре

Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре

В самарское управление Федеральной антимонопольной службы обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу. Ему на телефон приходили СМС-сообщения с приглашением на цирковое представление.

Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему 

10 июля 2018, 03:50
YouTube создаст музыкальный сервис совместно с Universal и Sony

YouTube создаст музыкальный сервис совместно с Universal и Sony

YouTube после продолжительных переговоров смог заключить соглашение с Sony и Universal Music о специфике размещения у себя их музыкального контента. Как информирует Bloomberg, стороны подписали долгосрочные контракты, подразумевающие увеличение роялти, которое YouTube станет выплачивать правообладателям, а также усиление контроля за 

20 декабря 2017, 05:01
Google выпускает приложение для просмотра роликов с YouTube без интернета

Google выпускает приложение для просмотра роликов с YouTube без интернета

Новое приложение компании Google называется YouTube Go, при этом оно уже получило и неофициальное название  -  «YouTub для бедных». Программа способна работать даже без подключения к Интернету и, прежде всего, ориентирована на те страны и целевые аудитории, где доступ ко 

27 сентября 2016, 06:13
Ученые: Через YouTube можно взломать любой смартфон

Ученые: Через YouTube можно взломать любой смартфон

К такому ошеломляющему выводу пришли ученые из США. Они открыли способ взлома любых гаджетов: смартфонов, планшетов,  компьютеров и (внимание!) даже телевизоров. Необходимое и единственное условие для этого – просмотр вредоносного ролика на YouTube хозяином мобильного устройства.
Специалисты двух университетов – 

12 июля 2016, 11:56
Актера из «Гарри Поттера» заподозрили в путешествиях во времени

Актера из «Гарри Поттера» заподозрили в путешествиях во времени

На канале YouTube появился интересный фрагмент популярного шоу с участием британского актера Дэниела Рэдклиффа. Ведущий программы The Tonight Show Джимми Фэллон заподозрил звезду фильмов о Гарри Поттере в тайных «путешествиях во времени». Ролик набрал уже более 450 000 просмотров.
9 июня 2016, 01:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх