В самарское управление Федеральной антимонопольной службы обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу. Ему на телефон приходили СМС-сообщения с приглашением на цирковое представление.

Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему …