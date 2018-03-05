|
АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане
АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано …
|
5 марта 2018, 09:02
|
Mitsubishi отзывает автомобили в России
Владельцев порядка 33,5 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и 5,5 тысяч экземпляров Mitsubishi ASX пригласят для прохождения сервисного обслуживания вне очереди. Это касается машин, проданных в России, с февраля 2015 года по июнь 2017.
Заявление представителей японского бренда связано с обнаружением дефекта …
|
3 марта 2018, 10:39
|
В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей
|
1 марта 2018, 07:48
|
С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City
|
27 февраля 2018, 09:26
|
Сексуальные модели только мешают рекламе бренда - исследование
78 исследований, осуществленных профессором Университета Иллинойса Джоном Виртцем, продемонстрировали, что агрессивная сексапильность только вредит рекламному бизнесу. Как утверждает ученый, потребитель в таких случаях просто не запоминает рекламируемый товар.
|
26 июня 2017, 02:19
|
Появился список новинок, которые презентуют на Женевском автосалоне
|
20 февраля 2017, 01:25
|
В блогах: самарец заглянул за кулисы модельного бизнеса
Блогер Дмитрий Ширяев заглянул за кулисы модельного бизнеса. "У тебя 90-60-90? Если да - значит, ты пригодна к строевой службе на подиуме! Примерно так вчера в одном из самарских торговых центров проходила регистрация участниц на всероссийский конкурс моделей FASHION …
|
12 октября 2016, 06:08
|
Opel представит концепт купе GT на женевском автосалоне
|
18 декабря 2015, 10:31
|
В блогах: зачем набирают «моделей» в Китай?
Блогер под ником grafsheremetjev поинтересовался, с какой целью в Самаре набирают девушек на работу в Китай моделями? Такое предложение поступило одной из 24-летних знакомых автора. «Девчонка симпотная и хорошенькая, однако никогда моделью не была. Закончила инженерный факультет, работает в …
|
6 ноября 2015, 09:14
|
Синди Кроуфорд выпустит сериал о модельном бизнесе
Войны в модельном бизнесе станут главной темой нового сериала, подготовкой к съёмкам которого сейчас готовится творческий коллектив продюсеров и режиссеров. Синди Кроуфорд впервые займётся продюсированием телевизионного проекта. Время действия в картине - 80-е годы, как раз в эпоху становления Кроуфорд …
|
29 июля 2015, 08:23