В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей Продажи АвтоВАЗа по итогам февраля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего автогигант реализовал 27,4 тысячи машин. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.



«Мы наращиваем объемы продаж. В январе наша …