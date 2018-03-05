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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

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5 марта 2018, 09:02
Mitsubishi отзывает автомобили в России

Mitsubishi отзывает автомобили в России

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Заявление представителей японского бренда связано с обнаружением дефекта 

3 марта 2018, 10:39
В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

Продажи АвтоВАЗа по итогам февраля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего автогигант реализовал 27,4 тысячи машин. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

«Мы наращиваем объемы продаж. В январе наша 
1 марта 2018, 07:48
С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City

С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City

АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой версии седана LADA Granta под названием City. Производитель позиционирует новинку как городской автомобиль.

По сравнению с базовой моделью LADA Granta City получила ряд изменений. На приборной панели и дверях были сделаны специальные черные глянцевые вставки.  

27 февраля 2018, 09:26
Сексуальные модели только мешают рекламе бренда - исследование

Сексуальные модели только мешают рекламе бренда - исследование

78 исследований, осуществленных профессором Университета Иллинойса Джоном Виртцем, продемонстрировали, что агрессивная сексапильность только вредит рекламному бизнесу. Как утверждает ученый, потребитель в таких случаях просто не запоминает рекламируемый товар.
Серия исследований убедительно показала практически нулевой уровень интереса покупателя к такому бренду. 

26 июня 2017, 02:19
Появился список новинок, которые презентуют на Женевском автосалоне

Появился список новинок, которые презентуют на Женевском автосалоне

В Интернете опубликован перечень автоновинок, которые будут представлены на Женевском автосалоне. Кстати, в 2017 году он пройдет в 87-й раз.
Основными участниками автомобильной выставки эксперты называют Audi RS 3 Sportback, Skoda Octavia, Mitsubishi Eclipse, Subaru XV, BMW 5 Series и 

20 февраля 2017, 01:25
В блогах: самарец заглянул за кулисы модельного бизнеса

В блогах: самарец заглянул за кулисы модельного бизнеса

Блогер Дмитрий Ширяев заглянул за кулисы модельного бизнеса. "У тебя 90-60-90? Если да - значит, ты пригодна к строевой службе на подиуме! Примерно так вчера в одном из самарских торговых центров проходила регистрация участниц на всероссийский конкурс моделей FASHION 
12 октября 2016, 06:08
Opel представит концепт купе GT на женевском автосалоне

Opel представит концепт купе GT на женевском автосалоне

Представители компании считают, что новый вариант спортивного купе GT окажется в центре внимания на автомобильном салоне в Женеве. Специалисты сообщают, что за основу нового авто взята была топовая генерация Opel Astra. Эксперты сходятся во мнении, что готовящееся к выпуску премиальное 
18 декабря 2015, 10:31
В блогах: зачем набирают «моделей» в Китай?

В блогах: зачем набирают «моделей» в Китай?

Блогер под ником grafsheremetjev поинтересовался, с какой целью в Самаре набирают девушек на работу в Китай моделями? Такое предложение поступило одной из 24-летних знакомых автора. «Девчонка симпотная и хорошенькая, однако никогда моделью не была. Закончила инженерный факультет, работает в 
6 ноября 2015, 09:14
Синди Кроуфорд выпустит сериал о модельном бизнесе

Синди Кроуфорд выпустит сериал о модельном бизнесе

Войны в модельном бизнесе станут главной темой нового сериала, подготовкой к съёмкам которого сейчас готовится творческий коллектив продюсеров и режиссеров. Синди Кроуфорд впервые займётся продюсированием телевизионного проекта. Время действия в картине - 80-е годы, как раз в эпоху становления Кроуфорд 
29 июля 2015, 08:23
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