Группа злоумышленников на мопедах похитила устройства компании Apple из торгового центра в британской столице. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на полицию Лондона.
«Десять подозреваемых на пяти мопедах вломились в магазин, разбив стекло, и забрали продукцию Apple», — проинформировали в Скотленд-Ярде. В руках дерзких налетчиков оказались смартфоны iPhone, планшеты iPad и умные часы Apple Watch. Общая сумма похищенного еще не определена.
События, по словам свидетелей этого нападения, развивались следующим образом. Несколько преступников ворвались в магазин, а их подельники тем временем оставались за рулем заведенных мопедов. Когда приятели вернулись с добычей, вся кавалькада поспешила удалиться. Сейчас банду усиленно разыскивают местные стражи порядка.
Кстати, это далеко не первое подобное преступление в Лондоне. Как сообщает BBC, в течение одного года в этом городе бандитами на компактных средствах передвижения совершено 19,4 тыс.разбоев и грабежей, или в среднем по 53 за сутки.
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