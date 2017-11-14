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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 ноября 2017г 
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Житель Самары вышел на свободу и совершил грабеж

Житель Самары вышел на свободу и совершил грабеж

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«Около часа ночи 

13 ноября 2017, 12:46
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Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

На сайте Reddit один из пользователей пожаловался на чувствительность сенсорного экрана iPhone X, который моментально переставал реагировать на прикосновения при температуре в районе нуля градусов. 

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В Самаре слесарь с похмелья превратился в грабителя

В Самаре полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый – 41-летний слесарь. Преступление было совершено в Промышленном районе. Судя по всему, налетчик был с похмелья. По сообщению силовиков, в магазин зашел мужчина и потребовал у продавщицы рюмку с алкоголем, 

7 ноября 2017, 03:20
В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

На Avito появились предложения о продаже места в очереди за новым iPhone X. Цена услуги начинается от 10 000 рублей.
Каждый желающий может купить место в очереди возле ГУМа, re:Store на Тверской улице и т.д.. Есть предложения и по доставке нового 

3 ноября 2017, 10:04
Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
По подозрению в этом беспрецедентном злодеянии правоохранители задержали 27-летнего Такахиро Шираиши. Мужчина уже дал признательные показания. Он заявил, что «проделал некоторые операции с телами 

31 октября 2017, 12:22
Стали известны подробности разбойного нападения на аптеку в Самаре

Стали известны подробности разбойного нападения на аптеку в Самаре

Очередное вооруженное ограбление в Самаре. На этот раз целью злоумышленников стала выручка аптеки на Стара-Загоре, принадлежащей к крупной самарской сети "Вита".
Ограбление произошло за 10 минут до закрытия. Очевидцы рассказывают, накануне вечером в помещение ворвались двое вооруженных мужчин в медицинских 

9 октября 2017, 07:50
Мэр Лондона предлагает запретить англичанам топить дома дровами

Мэр Лондона предлагает запретить англичанам топить дома дровами

Мэр Лондона Садик Хан выступил с необычной для европейских городов инициативой. Он заявил, что собирается во что бы то ни стало остановить или, по крайней мере, резко ограничить использование традиционного метода отопления в домах. На данный момент каждое шестое английское 

5 октября 2017, 03:22
Сомнительные лица: Apple не советует использовать Face ID близнецам и детям младше 13 лет

Сомнительные лица: Apple не советует использовать Face ID близнецам и детям младше 13 лет

Американская компания Apple разработала инструкцию по безопасности, которая сужает круг пользователей для системы Face ID. Как известно, такое наименование носит механизм распознавания лиц, имеющийся в новых моделях iPhone, презентация которых состоялась совсем недавно.
По словам сотрудников Apple, уникальные черты в 

29 сентября 2017, 10:09
В Самаре совершен налет на банк, похищено более миллиона рублей

В Самаре совершен налет на банк, похищено более миллиона рублей

Самарские полицейские ищут преступников, ограбивших банк на улице Гагарина, сообщили сегодня в ГУ МВД России по Самарской области. Похищено более одного миллиона рублей. Преступление было совершено в понедельник, 25 сентября, примерно в 9:15. Уголовное дело возбуждено по статье «грабеж». В 

28 сентября 2017, 05:20
В пятый раз: Apple возглавила список самых дорогих брендов в мире

В пятый раз: Apple возглавила список самых дорогих брендов в мире

Пятый год подряд наиболее дорогими на планете брендами названы Apple и Google. Об этом заявили специалисты английской компании Interbrand, занятой в консалтинге.
К этому году котировка бренда Apple выросла до $184,02 млрд, или на 3% за год. Вместе с тем 

26 сентября 2017, 09:18
Преступление века: Сызранец выхватил 2 блока сигарет и скрылся … на такси

Преступление века: Сызранец выхватил 2 блока сигарет и скрылся … на такси

В полиции Сызрани поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь в кафе по улице Степана Разина, совершил открытое хищение табачных изделий и денежных средств.
 
Сотрудники полиции выяснили: злоумышленник вбежал в кафе, сильно оттолкнул продавца от кассы, после чего 

17 сентября 2017, 06:32
Стали известны новые подробности вооруженного ограбления банка в Самаре

Стали известны новые подробности вооруженного ограбления банка в Самаре

Стали известны подробности вооруженного ограбления банка в Самаре на улице Победы.
Налетчик с пистолетом в руках ворвался в офис "Локо-банка" и выстрелил в охранника. После чего опустошил кассу кредитного учреждения. События разворачивались молниеносно. Мужчина, скрывая лицо капюшоном, вошел в фойе 

15 сентября 2017, 05:51
Житель села Березовый Гай ограбил магазин с помощью пневматического пистолета

Житель села Березовый Гай ограбил магазин с помощью пневматического пистолета

Продавец магазина в Волжском районе обратился в полицию с заявлением, что под угрозой предмета, похожего на пистолет, у него похитили выручку. Сотрудники правоохранительных органов установили приметы напавшего и в результате оперативных мероприятий выяснили, что к преступлению может быть причастен один 

4 сентября 2017, 11:12
Сбился прицел: В Лондоне террорист по ошибке попал в паб вместо Виндзорского замка

Сбился прицел: В Лондоне террорист по ошибке попал в паб вместо Виндзорского замка

Злоумышленник, собиравшийся атаковать Виндзорский замок, из-за ошибки спутникового навигатора оказался в одноименном пабе в Лондоне. Как сообщает The Guardian, об этом стало известно в процессе судебного разбирательства.
Преступник ехал в Виндзорский замок. Он следовал всем указаниям навигатора, и ошибку понял 

1 сентября 2017, 09:46
Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда

Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда

Лучшие сыщики Скотланд-Ярда вот уже 7 лет стараются установить, кому принадлежал отрезанный палец, обнаруженный в британской столице. Теперь правоохранители решили прибегнуть к помощи общественности в расследовании этого загадочного дела, о котором рассказывают английские СМИ.
Семь лет назад лондонские полицейские нашли 

7 июля 2017, 10:00
Огромный пчелиный рой остановил движение в центре Лондона

Огромный пчелиный рой остановил движение в центре Лондона

Движение транспорта на Гринвич-стрит в Лондоне парализовал огромный пчелиный рой. Об этом рассказали британские агентства.
Чрезвычайное происшествие случилось в самый час пик. На размещенных в Интернете кадрах видно, как пчелы в огромном количестве пролетают над улицей. Какие-то прохожие с любопытством 

18 мая 2017, 09:27
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