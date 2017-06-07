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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

Ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

Фрукты могут оказать неоценимую помощь в избавлении от депрессии. Об этом заявили ученые из Квинслендского университета после масштабных исследований.
К своим экспериментам специалисты привлекли шесть тысяч жительниц Австралии. Как в итоге оказалось, всего лишь два фрукта, съедаемые в день, дадут 

6 июня 2017, 05:09
На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

Ученые Самарского и Крымского университетов придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь, если вдруг вышки операторов-сотовиков перестанут работать.

«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким 

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Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект

Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект

Общеизвестно, что разговоры по телефону серьезно отвлекают водителя. Вместе с тем, исследователи утверждают, что люди, часто ведущие такую беседу в процессе езды, обладают невысоким интеллектом.
Как говорят результаты недавних экспериментов ученых из Университета штата Айова, во время вождения разговор по 

6 июня 2017, 03:18
В Китае нашли исчезнувший восемьсот лет назад храм

В Китае нашли исчезнувший восемьсот лет назад храм

Группа китайских археологов на днях обнаружила древнейший храм Даров Неба, который исчез 800 лет назад. О находке ученым рассказали работники коммунального хозяйства в китайском городе Чэнду.
В процессе начавшихся раскопок археологи уже извлекли множество артефактов и предметов быта почти тысячелетней 

6 июня 2017, 10:08
Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
Как установили представители надзорного ведомства, 33-летний сотрудник местного производственного предприятия на своей странице «ВКонтакте» разместил аудиозаписи, «содержащие пропаганду исключительности и превосходства 

17 мая 2017, 11:43
Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение об увеличении перечня лиц, против которых вводятся санкции. Текст соответствующего документа размещен на официальном портале.
Указ вводит в действие решение СНБО Украины от 28 апреля. В числе юрлиц, против которых будут работать санкции, - 

16 мая 2017, 12:37
Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

В Кентском государственном университете установили, что любовь к соцсетям может быть заложена у человека на генетическом уровне. Об этом исследователи рассказали на конференции Международной ассоциации коммуникаций в Сан-Диего.
В процессе многочисленных экспериментов ученые проанализировали экологические и генетические факторы, которые влияют 

3 мая 2017, 01:29
Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Подписка на платную музыку вводится с сегодняшнего дня в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом информируют представители отечественной компании Mail.ru Group, владеющей этими социальными сетями.
Подписка будет стоить 149 рублей в месяц. Оплату можно производить банковской картой. Новшество относится к 

28 апреля 2017, 02:15
Ученые: 70% смертей в мире вызваны вредными привычками

Ученые: 70% смертей в мире вызваны вредными привычками

Британские ученые сообщили, что 70% смертей в мире вызваны вредными привычками. Этот вывод эксперты сделали в рамках исследования, изучив данные жителей 195 стран, собранные с 1990 по 2015 год.

Исследователи заявили, что за последние 15 лет уменьшилось количество смертей из-за инфекций, 

9 октября 2016, 08:07
Ученые выяснили, что человеку мешает бросить курить

Ученые выяснили, что человеку мешает бросить курить

Английские ученые в процессе серии экспериментов определили, что есть время, когда люди физически не могут бросить курить. Это относится к периоду, когда человек пребывает в состоянии депрессии. Специалисты говорят, что в подобных ситуациях люди утрачивают как психические, так и физические 

6 октября 2016, 01:06
Ученые: Качество сна в детстве влияет на развитие алкоголизма

Ученые: Качество сна в детстве влияет на развитие алкоголизма

Ученые из Университета Питтсбурга (США) выяснили, что развитие вредных привычек зависит от качества и продолжительности сна в детском возрасте. Так, 20% детей, страдавших недосыпом, впоследствии были подвержены алкоголизму и наркотической зависимости. В ходе исследования учитывались такие факторы, как раса, социальная 

3 октября 2016, 02:17
Ученые назвали самый эффективный способ бросить курить

Ученые назвали самый эффективный способ бросить курить

Британские ученые назвали самый надежный способ избавиться от привычки к никотину. Оказывается, эффективнее бросать курить резко и сразу, чем постепенно сокращать количество выкуренных сигарет.
В эксперименте, посвященном отказу от курения, приняли участие около 700 человек. Специалисты из Оксфордского университета разделили 

24 августа 2016, 10:37
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