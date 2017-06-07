Американские ученые заявили о создании искусственного интеллекта, который с большой степенью вероятности способен определить в соцсетях людей с алкогольной, наркотической или табачной зависимостью. Об этом рассказывают зарубежные издания.
Авторы исследования проанализировали сведения, полученные в процессе психологических тестов за пятилетний период. Используя эту информацию, они разработали особый алгоритм.
Как поясняют ученые, человек нередко совершенно непроизвольно раскрывает много информации о себе в соцсетях. Так, в ходе экспериментов в Facebook, эксперты сумели по лайкам и постам установить пользователей с вредными пристрастиями. Максимальная точность программы достигает 86%. Впрочем, специалисты собираются совершенствовать свой метод, который, уверяют они, обязательно найдет свое практическое применение и будет востребован.
|
Ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии
|
6 июня 2017, 05:09
|
На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек
Ученые Самарского и Крымского университетов придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь, если вдруг вышки операторов-сотовиков перестанут работать.
«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким …
|
6 июня 2017, 04:31
|
Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект
Общеизвестно, что разговоры по телефону серьезно отвлекают водителя. Вместе с тем, исследователи утверждают, что люди, часто ведущие такую беседу в процессе езды, обладают невысоким интеллектом.
|
6 июня 2017, 03:18
|
В Китае нашли исчезнувший восемьсот лет назад храм
Группа китайских археологов на днях обнаружила древнейший храм Даров Неба, который исчез 800 лет назад. О находке ученым рассказали работники коммунального хозяйства в китайском городе Чэнду.
|
6 июня 2017, 10:08
|
Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен
В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
|
17 мая 2017, 11:43
|
Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru
|
16 мая 2017, 12:37
|
Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне
В Кентском государственном университете установили, что любовь к соцсетям может быть заложена у человека на генетическом уровне. Об этом исследователи рассказали на конференции Международной ассоциации коммуникаций в Сан-Диего.
|
3 мая 2017, 01:29
|
Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку
Подписка на платную музыку вводится с сегодняшнего дня в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом информируют представители отечественной компании Mail.ru Group, владеющей этими социальными сетями.
|
28 апреля 2017, 02:15
|
Ученые: 70% смертей в мире вызваны вредными привычками
|
9 октября 2016, 08:07
|
Ученые выяснили, что человеку мешает бросить курить
|
6 октября 2016, 01:06
|
Ученые: Качество сна в детстве влияет на развитие алкоголизма
Ученые из Университета Питтсбурга (США) выяснили, что развитие вредных привычек зависит от качества и продолжительности сна в детском возрасте. Так, 20% детей, страдавших недосыпом, впоследствии были подвержены алкоголизму и наркотической зависимости. В ходе исследования учитывались такие факторы, как раса, социальная …
|
3 октября 2016, 02:17
|
Ученые назвали самый эффективный способ бросить курить
Британские ученые назвали самый надежный способ избавиться от привычки к никотину. Оказывается, эффективнее бросать курить резко и сразу, чем постепенно сокращать количество выкуренных сигарет.
|
24 августа 2016, 10:37