Сенсационную версию, согласно которой метеорит на Челябинск в 2013 году скинули пришельцы, озвучил представитель американского космического агентства NASA. Участник четырех космических экспедиций Лерой Рассел Чиао утверждает, что падение гигантских Челябинского и Тунгусского метеоритов можно следует атакой инопланетян на нашу планету, информирует Nation News.
По словам Чиао, представители других цивилизаций намеревались уничтожить Землю. Как рассуждает исследователь, в галактике есть множество форм жизни. Одни цивилизации относятся дружелюбно к другим обитателям Вселенной, а некоторые мечтают об уничтожении Земли. В NASA проанализировали детали несколько крупных катастроф на нашей планете и связали их с охотой инопланетян на человечество.
Впрочем, напоминают эксперты, американское космическое ведомство славится подобными заявлениями. А потому это громкое заявление может быть лишь очередной попыткой отдельных исследователей напомнить о себе.
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