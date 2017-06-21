Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический предмет Аппарат Curiosity нашел на Марсе очередной метеорит. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на ученых космического агентства NASA.

По сведениям исследователей, метеорит состоит из металла и имеет серый цвет со своеобразным блеском. На его поверхности имеется ряд углублений, которые …