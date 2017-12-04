Астероид «3200 Фаэтон» приближается к нашей планете с огромной скоростью, предупреждают эксперты американского космического ведомства NASA. Сведения специалистов о габаритах космического объекта расходятся. По разным оценкам астрономов, в диаметре он достигает от 5,1 до 7,1 км.
Как отмечают ученые, мимо Земли периодически пролетают разные тела, но столь массивные появляются нечасто. По прогнозам, этот объект проследует 16 декабря, в 23 часа по московскому времени на удалении 5,8 млн км.
Специалисты поясняют: «Фаэтон» представляет собой околоземный астероид, открытый исследователями 34 года назад. Он перемещается по вытянутой орбите и весьма близко подходит к небесному светилу. И хотя особого беспокойства у большинства ученых он не вызывает, объект причислен к разряду потенциально опасных.
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