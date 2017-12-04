Ученые нашли экзопланету, где сутки длятся 27 тысяч лет

В этой связи … Сенсационное открытие принадлежит американским специалистам. В процессе исследований, которые продолжались более полугода, они выявили не имеющую аналогов экзопланету, где сутки продолжаются свыше 27 000 лет. Половину этого времени на космическом объекте стоит непроглядная мгла, сообщают "Актуальные новости" В этой связи