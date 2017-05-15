Станция MRO сделала уникальные снимки марсианской поверхности. После их анализа американские ученые из космического агентства NASA сделали вывод, что огромный участок был поврежден произошедшим много лет назад наводнением.
Сейчас специалисты активно обсуждают существование морей и океанов на поверхности Красной планеты. Различимые на ряде снимков горные массивы образуются в результате действия сил эрозии, к примеру, выветривания либо водных потоков.
Аппарат MRO, посредством которого получены фотографии, был послан к Марсу 12 лет назад. Ученые уже давно намеревались свернуть миссию аппарата, но решили использовать MRO для передачи сигналов на Землю с марсоходов.
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