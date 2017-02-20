Ученые американского космического агентства NASA открыли в мексиканской пещере «странные формы жизни». Речь идет о неизвестных современной науке экстремальных формах организмов, находящихся в кристаллах селенита, сообщает The Telegraph.
Исследователи нашли примерно 40 штаммов бактерий, архей и вирусов, известные науке родственники которых отличаются от них в среднем на 10%. Эти организмы, считают эксперты, были в изолированном состоянии на протяжении 10-60 тысячелетий.
Пещера, где было сделано открытие, находится над так называемым магматическим карманом, вследствие чего прогревается геотермальным теплом до 60 градусов. Там очень специфические условия, в частности высокий уровень влажности.
Основная часть организмов не могла бы уцелеть в такой среде, но обнаруженные существа применяют для получения энергии сульфиды, марганец и оксид меди. По суждению специалистов, находка позволяет говорить о возможном существовании жизни на ледяных лунах Юпитера и Сатурна.
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