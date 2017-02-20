Ученые утверждают, что жизнь после смерти все же существует После продолжительных исследований британские ученые утверждают, что жизнь после смерти действительно существует. Они проанализировали большой массив информации, полученный от людей, которые были в состоянии клинической смерти. Об этом рассказывают европейские специализированные издания.

В частности, были изучены сведения о двух тысячах …