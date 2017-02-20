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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 февраля 2017г 
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Ученые: По цвету глаз можно узнать таланты человека

Ученые: По цвету глаз можно узнать таланты человека

Американские ученые из Университета Луисвилла выяснили, что цвет радужной оболочки глаз способен многое рассказать о человеке. В частности, по цвету глаз можно определять заложенные в людях таланты.
По мнению ученых, наиболее одаренных от природы людей отличает васильковый цвет глаз. Это 

20 февраля 2017, 11:56
Ученые составили список запретных тем на работе

Ученые составили список запретных тем на работе

Ученые составили список тем, нежелательных для общения на работе. В исследовании были задействованы порядка миллиона сотрудников разного профессионального уровня. Как утверждается, каждый из этих пунктов может не лучшим образом отразиться на карьерном росте.
В частности, говорят специалисты, личная жизнь не 

20 февраля 2017, 10:14
Ученые: Через 10 лет Землю ждет глобальное похолодание

Ученые: Через 10 лет Землю ждет глобальное похолодание

Через 10-15 лет глобальное потепление на нашей планете сменится глобальным похолоданием. Об этом говорят данные математического моделирования солнечной активности, которые проанализировали ученые в Университете Нортумбрии.
Открытие принадлежит специалисту этого английского вуза Валентине Жарковой. Осуществив математическое моделирование, она сделала умозаключение, что 

20 февраля 2017, 09:39
Ученые утверждают, что жизнь после смерти все же существует

Ученые утверждают, что жизнь после смерти все же существует

После продолжительных исследований британские ученые утверждают, что жизнь после смерти действительно существует. Они проанализировали большой массив информации, полученный от людей, которые были в состоянии клинической смерти. Об этом рассказывают европейские специализированные издания.
В частности, были изучены сведения о двух тысячах 

17 февраля 2017, 05:31
NASA: Колонисты Марса могут быть уничтожены за несколько минут

NASA: Колонисты Марса могут быть уничтожены за несколько минут

Американские ученые из космического агентства NASA после исследования марсианской атмосферы сделали умозаключение, что колония землян на этой планете может быть уничтожена за считанные минуты. Как поясняется, атмосфера Красной планеты пропускает метеориты и космический мусор.
По словам ученых, первым колонистам Марса 

10 февраля 2017, 05:11
NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

Ученые из американского космического ведомства NASA распространили информацию, что 3 февраля мимо нашей планеты пронесется астероид, габариты которого сопоставимы с двухэтажным автобусом. Космическое тело получило наименование BS32.
По предварительным оценкам, астероид достигает 25 метров. Его открыли специалисты совсем недавно, в 

3 февраля 2017, 09:38
Ученые шокированы резким «омоложением» астронавта-близнеца

Ученые шокированы резким «омоложением» астронавта-близнеца

Ученые из Соединенных Штатов удивлены своим неожиданным открытием. Астронавт Скотт Келли после более 500 суток пребывания на земной орбите выглядит моложе своего брата-близнеца.
По словам специалистов, астронавт Скотт Келли после длительных космических полетов оказался моложе на биологическом уровне. Такое умозаключение 

2 февраля 2017, 12:32
NASA: На Марсе есть гигантские структуры размером с 16-этажный дом

NASA: На Марсе есть гигантские структуры размером с 16-этажный дом

Ученые NASA нашли на поверхности Марса гигантские структуры размером с 16-этажный дом и прочие загадочные объекты. Об этом сообщает издание The Sun.
Обнаруженным образованиям дали наименование «ломаные гребни». Их отличает оригинальная структура с острыми краями. Многие гребни напоминают острые лезвия 

1 февраля 2017, 10:03
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