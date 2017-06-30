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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Как у Сатурна: Вокруг Земли появятся кольца, утверждают ученые

Как у Сатурна: Вокруг Земли появятся кольца, утверждают ученые

По прогнозу западных ученых, в будущем вокруг нашей планеты могут появиться кольца, подобные тем, что находятся вокруг Сатурна. Эта версия появилась после тщательного анализа изображений поверхности Сатурна, полученных аппаратом «Кассини».
В процессе изучения изображений исследователи допустили, что в определенный момент 

29 июня 2017, 05:14
Отличники-долгожители: Высокий IQ в детстве гарантирует долголетие

Отличники-долгожители: Высокий IQ в детстве гарантирует долголетие

Наличие высокого уровня IQ в детстве связано с большей продолжительностью жизни. Это показало исследование специалистов Эдинбургского университета.
На протяжении долгих лет ученые наблюдали более чем за 65 000 человек. Исследование началось еще в 1947 году, когда участникам было 11 лет. 

29 июня 2017, 03:19
Космический лифт: Груз на орбиту доставят в считанные часы

Космический лифт: Груз на орбиту доставят в считанные часы

Первый в истории «космический лифт» появится к 2050 году. Как поясняют специалисты из Соединенных Штатов, благодаря полученному средству передвижения можно будет доставлять грузы на орбиту в кратчайшее время.
Сейчас основная задача состоит в создании сверхпрочного троса длиной свыше 100 километров. 

29 июня 2017, 12:18
Ученые нашли способ стирать плохие воспоминания

Ученые нашли способ стирать плохие воспоминания

Специалисты Техасского университета рассказали о новом способе удаления плохих воспоминаний. Как поясняют ученые, формирование негативных ассоциаций идет при помощи особых процессов в нейронах. Если оказать на них влияние, то испытуемого вполне можно оградить от нежелательных тревожных ощущений.
В процессе экспериментов 

28 июня 2017, 05:14
Google Space нашел базу инопланетян на Марсе

Google Space нашел базу инопланетян на Марсе

Сервис Google Space продемонстрировал фотографии, на которых, как утверждается, изображена космическая база представителей инопланетной цивилизации на Марсе. Снимки обсуждаются как рядовыми пользователями, так и научными сотрудниками американского космического ведомства NASA.
По словам ряда специалистов, упорядоченные строения имеют системы защиты и 

26 июня 2017, 05:14
СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

В ряде средств массовой информации появились сообщения, что по причине особого положения Юпитера и Венеры наша планета погрузится во тьму на 15 дней. При этом авторы публикаций ссылаются на экспертов американского космического ведомства или даже на экс-руководителя NASA Чарльза Болдена.

23 июня 2017, 07:57
NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

Сенсационную версию, согласно которой метеорит на Челябинск в 2013 году скинули пришельцы, озвучил представитель американского космического агентства NASA. Участник четырех космических экспедиций Лерой Рассел Чиао утверждает, что падение гигантских Челябинского и Тунгусского метеоритов можно считать атакой инопланетян на нашу планету, 

21 июня 2017, 02:15
В NASA предрекли Земле полное затопление

В NASA предрекли Земле полное затопление

Коллектив исследователей из американского космического ведомства NASA представил весьма мрачный климатический прогноз на ближайшие годы. Как утверждают ученые, нашей планете с большой долей вероятности грозит полное затопление.
В процессе работы была проанализирована информация за последние 40 лет. Эксперты сделали вывод, 

20 июня 2017, 03:24
Космическая клешня: Уфологи обнаружили на Марсе гигантского краба

Космическая клешня: Уфологи обнаружили на Марсе гигантского краба

Уфологи рассмотрели таинственный силуэт на одном из изображений с марсохода Curiosity. Как рассуждают исследователи, это может быть огромный краб, которого считают похожим на реально существующий вид - кокосового рака.
Специалисты напоминают, что крабы являются сильными и выносливыми созданиями, которые могут 

16 июня 2017, 02:06
NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

Специалисты NASA заявили о создании концепта пассажирского внедорожника-марсохода. Одновременно его можно считать передвижной научной лабораторией.
Конструкцию разрабатывали в Космическом центре Кеннеди, состоящего в структуре NASA. Длина универсального транспортного средства – 8 метров, высота — почти 4 метра. Корпус сделан из 

8 июня 2017, 10:15
На снимках Марса рассмотрели таинственные иероглифы и цифры

На снимках Марса рассмотрели таинственные иероглифы и цифры

Американский уфолог нашел на Марсе таинственные символы и цифры. Представители космического агентства NASA не могут найти этим изображениям объяснение.
Специалист Джордж Грэхэм опубликовал кадры, снятые ровером Opportunity, с загадочными символами на красной планете. По утверждению исследователя, в объектив марсохода попал 

29 мая 2017, 02:09
В Калифорнии водопад «превратился» в поток огня

В Калифорнии водопад «превратился» в поток огня

Свидетелями настоящего феномена могут оказаться посетители Йосемитского национального парка в Калифорнии. Солнечные лучи так освещают водопад Лошадиный Хвост в скале Эль-Капитан, что он похож на огненный поток. Его уже называют «огнепадом».
Увидеть уникальное явление можно почти каждый год в последние 

16 февраля 2017, 05:04
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