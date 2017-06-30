Американское космическое агентство продемонстрировало фотографию Марса, на которой различимы следы водопада из лавы. Эксперты активно обсуждают полученное изображение.
По словам специалистов, новые снимки подтверждают тот факт, что лава на Марсе ведет себя подобно жидкой воде. Переливаясь через кратер вулкана четырьмя потоками, она образует живописные каскады.
На фотографии можно увидеть край тридцатикилометрового вулканического кратера. Он находится в районе, известном астрономам как провинция Фарсида.
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