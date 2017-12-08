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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
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Уфолог обнаружил на поверхности Луны огромное здание

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Как поясняют специалисты, жилье для участников масштабной экспедиции представляет собой купола с особой системой 

28 ноября 2017, 11:22
Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны

Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны

Специалист-уфолог из Российской Федерации рассмотрел неопознанный летательный аппарат на лунных снимках своих американских коллег. Уральский ученый проанализировал ряд фотографий, которые сделали заокеанские исследователи в процессе космической экспедиции в 1969 году.
Как уверяет россиянин, на фото американского космического агентства изображено огромное 

27 ноября 2017, 11:20
В NASA показали, какие города затопят тающие ледники

В NASA показали, какие города затопят тающие ледники

Посредством метода компьютерного моделирования специалисты американского космического агентства NASA спрогнозировали, как именно расположение тающего ледника влияет на рост уровня воды в наиболее крупных портовых городах в разных уголках нашей планеты. Отчет об этом исследовании представляет специализированное издание Science Advances.
Эксперты 

21 ноября 2017, 10:16
«Марсианский город» в Дубае появится через 2,5 года

«Марсианский город» в Дубае появится через 2,5 года

Строительные работы на месте будущего города Mars Scientific City, где собираются воссоздать марсианские условия, закончатся в Дубае через 2,5 года. Так заявили в космическом агентстве изданию Khaleej Times.
Площадь уникального города, где специалисты приступят к экспериментам в условиях Красной планеты, 

17 ноября 2017, 09:35
В NASA назвали сроки обнаружения инопланетян

В NASA назвали сроки обнаружения инопланетян

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16 ноября 2017, 03:17
Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс

Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс

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2 ноября 2017, 10:12
Российские ученые готовятся добывать на Луне полезные ископаемые

Российские ученые готовятся добывать на Луне полезные ископаемые

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Отечественные специалисты сделали умозаключение, что экспортировать лунные ископаемые на нашу планету слишком 

27 января 2017, 02:26
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Через 14 лет на Луну отправится первый российский пилотируемый корабль

Запуск перспективного транспортного комплекса нового поколения (ПТК-НП), который создается в России, состоится в 2028 году. Это будет первый пилотируемый полет в истории нашей страны. Для освоения космоса до 2050 года разработчики лунной программы просят 12,5 трлн рублей. Соответствующая программа сейчас 

8 декабря 2014, 04:51
РЖД не вывезет

РЖД не вывезет

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Об этом заявил на совещании у министра природных 

23 сентября 2013, 02:27
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