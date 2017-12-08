Американское космическое агентство NASA заявило о начале приема заявок от исследователей, которые могут разработать технологические механизмы добычи полезных ископаемых на Луне и Марсе.
В рамках нового проекта NextSTEP-2 собираются ежегодно привлекать до трех кандидатов с самыми оптимальными предложениями. В NASA не только ведут речь о разработке марсианских и лунных недр, но и планируют синтезировать жидкость и кислород, а также анализируют возможность выращивания овощных культур, сообщают «Актуальные новости».
Наиболее привлекательные и перспективные, с точки зрения экспертов, проекты космическое ведомство будет финансировать. Кроме того, в планах стоит разработка крупных астероидов – об этом направлении американские специалисты говорят уже довольно долго.
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