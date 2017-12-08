Роснедра могут пересмотреть условия лицензий на добычу твердых полезных ископаемых в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. РЖД не сможет вывезти все грузы к 2020 г. из-за низкой пропускной способности дорог, отмечают "Ведомости".

Об этом заявил на совещании у министра природных …