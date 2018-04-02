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«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Как оказалось, таинственный объект на огромной скорости пролетел мимо американского исследовательского корабля. Ученые-уфологи допустили, что «звездолетом» управлял искусственный 

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Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

Специалисты американского космического агентства NASA разместили в интернете новую фотографию туманности Карина с появившимся пылевым столбом. В свою очередь уфологи при анализе снимка, полученного телескопом «Хаббл», усмотрели на изображении намек на будущий апокалипсис.
Это фото ученые сопроводили надписью «Картина дня». 

8 декабря 2017, 12:56
NASA собирается начать добычу полезных ископаемых на Луне

NASA собирается начать добычу полезных ископаемых на Луне

Американское космическое агентство NASA заявило о начале приема заявок от исследователей, которые могут разработать технологические механизмы добычи полезных ископаемых на Луне и Марсе.
В рамках нового проекта  NextSTEP-2 собираются ежегодно привлекать до трех кандидатов с самыми оптимальными предложениями. В NASA 

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Уфологи представили доказательство древней войны на Марсе

Уфологи представили доказательство древней войны на Марсе

Уфологи рассказали об обнаружении пушечного ядра на Марсе. Как они считают, это говорит о войне, прошедшей много лет назад на Красной планете.
По словам известного специалиста Скотта Уорринга, найденный круглый предмет не мог получить такие правильные очертания самостоятельно. Это «на 

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На всю голову: Канадец облепил свою голову и часть туловища 100 тысячами пчел и просидел так больше часа

На всю голову: Канадец облепил свою голову и часть туловища 100 тысячами пчел и просидел так больше часа

Житель Торонто Хуан Карлос Ногес Ортис вошел в Книгу рекордов Гиннесса, облепив свою голову и часть туловища 100 тысячами пчел и просидев так 61 минуту. Об этом рассказывают зарубежные информагентства.
Заставить этих представителей фауны сидеть смирно оказалось несложно. Нужно было 

31 августа 2017, 03:41
Огромный пчелиный рой остановил движение в центре Лондона

Огромный пчелиный рой остановил движение в центре Лондона

Движение транспорта на Гринвич-стрит в Лондоне парализовал огромный пчелиный рой. Об этом рассказали британские агентства.
Чрезвычайное происшествие случилось в самый час пик. На размещенных в Интернете кадрах видно, как пчелы в огромном количестве пролетают над улицей. Какие-то прохожие с любопытством 

18 мая 2017, 09:27
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