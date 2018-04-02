56 шмелиных семей закупит мэрия Самары появилась на сайте госзакупок.



На эти цели чиновники готовы выделить 208 тысяч рублей. В материалах тендера не уточняется, для чего им … Мэрия Самары объявила тендер по определению подрядчика, который поставит для нужд муниципального горзеленхоза шмелей. Информация о торгахНа эти цели чиновники готовы выделить 208 тысяч рублей. В материалах тендера не уточняется, для чего им