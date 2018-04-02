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56 шмелиных семей закупит мэрия Самары
Мэрия Самары объявила тендер по определению подрядчика, который поставит для нужд муниципального горзеленхоза шмелей. Информация о торгах появилась на сайте госзакупок.
На эти цели чиновники готовы выделить 208 тысяч рублей. В материалах тендера не уточняется, для чего им …
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1 апреля 2018, 03:17
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Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции
Европейская космическая корпорация отчиталась об успешных испытаниях парашюта, предназначенного для спуска оборудования на поверхность Марса. На планету его планируется доставить в рамках программы "ЭкзоМарс-2020". Испытания прошли в Швеции.
"Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на …
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29 марта 2018, 10:45
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе
Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.
В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены …
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19 января 2018, 03:49
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В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев
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26 декабря 2017, 01:09
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Миссия "Маринер-10" обнаружила черное НЛО над Луной
В процессе реализации космического проекта "Маринер-10" американская аппаратура сделала снимки черного неопознанного летающего объекта. Фотографию с изображением НЛО обнародовало американское агентство NASA.
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8 декабря 2017, 05:18
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Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA
Специалисты американского космического агентства NASA разместили в интернете новую фотографию туманности Карина с появившимся пылевым столбом. В свою очередь уфологи при анализе снимка, полученного телескопом «Хаббл», усмотрели на изображении намек на будущий апокалипсис.
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8 декабря 2017, 12:56
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NASA собирается начать добычу полезных ископаемых на Луне
Американское космическое агентство NASA заявило о начале приема заявок от исследователей, которые могут разработать технологические механизмы добычи полезных ископаемых на Луне и Марсе.
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8 декабря 2017, 10:54
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Уфологи представили доказательство древней войны на Марсе
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6 декабря 2017, 09:41
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На всю голову: Канадец облепил свою голову и часть туловища 100 тысячами пчел и просидел так больше часа
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31 августа 2017, 03:41
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Огромный пчелиный рой остановил движение в центре Лондона
Движение транспорта на Гринвич-стрит в Лондоне парализовал огромный пчелиный рой. Об этом рассказали британские агентства.
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18 мая 2017, 09:27