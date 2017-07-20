Сотрудники Университета Джорджии определили, сколько всего человечество создало пластикового мусора. Согласно их подсчетам, на Земле было произведено с момента появления соответствующих технологий порядка 8 млрд тонн пластика, превратившегося в опасные отходы.
Две трети всего объема произведенного человеком мусора в настоящее время находится в Мировом океане. Такие гигантские свалки именуют «мусорными пятнами». Ежегодно в этот разряд попадают 300 млн тонн пластиковых изделий. Часть из них отправляется в океаны. Морские обитатели, в желудке которых оказывается эта продукция, впоследствии массово погибают.
Пластиковые изделия, прочно вошедшие в обиход людей, имеют стойкую структуру и не разлагаются полностью. Этот мусор будет сопровождать человечество еще много лет. В 50-х годах 20-го века производство пластиковых изделий набрало огромные обороты. С тех пор выпуск таких предметов ежегодно растет на 8%. Согласно прогнозам, через 30 лет масса выпущенного пластикового мусора удвоится.
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