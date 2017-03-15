Шведские ученые в процессе раскопок в Индии обнаружили окаменевшие останки многоклеточного организма возрастом 1,6 млрд лет. Появилось свидетельство того, что сложные организмы возникли гораздо раньше, чем полагали специалисты. Результаты исследования отражены в издании PLOS Biology.
Окаменевшие останки найдены в осадочных породах близ индийского города Читракута. Специалисты сразу приступили к изучению образцов. Оказалось, что загадочные организмы принадлежали к эукариотам, иначе говорят, их клетки имели ядро.
Находка относится к двум видам красных водорослей: Rafatazmia chitrakootensis и Ramathallus lobatus. Впрочем, однозначно классифицировать этот вид невозможно, поскольку образцы ДНК не сохранились. Кстати, некоторое время назад ученые заявляли, что древнейшие эукариоты развились примерно 1,2 млрд лет назад. И вот это суждение оказалось опровергнутым.
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