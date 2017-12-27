В ходе реставрации одного из залов Ватикана обнаружены две картины, которые эксперты признали последними полотнами великого итальянского живописца Рафаэля Санти. Они были созданы в 1519 году, за год до ухода из жизни мастера.
На картинах изображены две женские фигуры. Одна из них, как говорят специалисты, символизирует дружбу, вторая - правосудие.
Ученые полагают, что Рафаэль скончался до завершения работ в реконструируемом зале. Впрочем, впоследствии его творения довели до логического завершения другие мастера, применявшие иную технику. В процессе реставрации помещений эксперты установили, что одна часть зала оформлена маслом, а вторая - техникой фрески.
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