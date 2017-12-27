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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса

В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса

В Шотландии спустя 400 лет обнаружили считавшийся утраченным портрет всемирно известного художника Питера Пауля Рубенса. Восстановленное изображение Джорджа Вильерса, первого герцога Букингемского, работы ХVII века нашел английский специалист Бендор Гросвенор в хранилище Дома-музея Поллока в Глазго. Полотно считали копией легендарной 

25 сентября 2017, 10:06
Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж

Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж

В Самарской области появится несколько объектов которые не стыдно будет показать туристам. Речь идёт о фасадах жилых домов в Новокуйбышевске — местные художники стрит-арта украшают красивыми рисунками, пишет progorodnsk.

По двум адресам рисунки уже готовы. По ещё одному — 
16 июля 2017, 03:05
В Самаре состоится благотворительный аукцион

В Самаре состоится благотворительный аукцион

В Самаре стартует благотворительный аукцион, организованный фондом "Радость" при благословении Митрополита Самарского и Сызранского Сергия.
Почти 2 десятка художников поедут в пятидневный круиз по маршруту "Самара-Волгоград-Самара". Картины, которые они напишут во время этого путешествия, будут проданы, а деньги пойдут на 

30 мая 2017, 12:00
В блогах: Союз художников

В блогах: Союз художников "Солярис" опять прессуют

Блогер en_abled заявляет, что тольяттинский союз художников "Солярис" опять прессуют. Портпосёлок - это такое атмосферное местечко в Тольятти, одно из немногих приятных в городе, скажем прямо. На берегу Волги, в лесу. Их несколько раз пытались выселить. Земля под бараком дорогая. 

10 февраля 2017, 09:26
Одиннадцать картин Рафаэля на выставке в Москве застраховали на суммы до 100 млн евро каждая

Одиннадцать картин Рафаэля на выставке в Москве застраховали на суммы до 100 млн евро каждая

13 сентября в Москве в музее имени Пушкина открывается экспозиция бессмертных полотен художника, привезенных из Италии.
9 сентября 2016, 10:58
Ватикан признал вероятность существования инопланетной жизни

Ватикан признал вероятность существования инопланетной жизни

Римская католическая церковь официально признала вероятность того, что вне Земли может существовать инопланетная жизнь. Об этом заявил глава обсерватории Ватикана отец Хосе Фунес.
 
У Ватикана есть собственная обсерватория, а папские астрономы изучают космическое пространство почти 5 веков - с 
4 августа 2015, 11:21
Папа полетел в Бразилию

Папа полетел в Бразилию

Папа Римский Франциск в понедельник утром вылетел в Бразилию из римского аэропорта "Чампино", куда он прибыл из Ватикана на вертолете итальянских ВВС, сообщает РИА Новости.

В аэропорту главу Римско-католической церкви, который проследовал в самолет с большим кожаным портфелем в руке, провожал 

22 июля 2013, 11:51
Епископ ненастоящий!

Епископ ненастоящий!

Неизвестный, выдававший себя за католического епископа, в понедельник утром попытался проникнуть на всеобщую конгрегацию (совещание) кардиналов Римско-католической церкви, которая начала работать в Ватикане, сообщает РИА "Новости".

Неизвестному, костюм которого лишь приблизительно соответствовал епископским одеждам, тем не менее удалось смешаться с толпой 

5 марта 2013, 10:26
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