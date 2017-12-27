Папа Римский Франциск в понедельник утром вылетел в Бразилию из римского аэропорта "Чампино", куда он прибыл из Ватикана на вертолете итальянских ВВС, сообщает РИА Новости.

В аэропорту главу Римско-католической церкви, который проследовал в самолет с большим кожаным портфелем в руке, провожал …