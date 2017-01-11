Канал HBO показал первые кадры из нового сезона «Игры престолов» В процессе знакомства с новинками, которые ждут зрителей в 2017 году, телеканал НВО продемонстрировал кадры из седьмого сезона «Игры престолов». Их показали во время перерыва в сериале «Мир дикого запада».

В этой демонстрации не отмечено ничего примечательного. Все герои показаны …