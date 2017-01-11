Съемки восьмого, последнего, сезона фэнтези-сериала «Игра престолов» стартуют в сентябре, сообщает NME. Об этом рассказал английский актер Лиам Каннингем, известный поклонникам легендарной саги по роли Давоса Сиворта.
По словам Каннингема, в настоящее время идут съемки 7-го сезона. Продлятся они до начала февраля. А с наступлением осени команда займется созданием заключительных серий.
Кроме того, актер напомнил зрителям, что последний сезон появится на экранах в 2018 году. Всего он будет включать шесть эпизодов. Детали сюжета пока держатся создателями картины в строжайшей тайне. Зрителям остается лишь догадываться о развитии событий, основываясь в том числе на многочисленных слухах.
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