В западных научных изданиях появился труд на тему поисков представителей иноземного разума за границами Млечного Пути. Своими соображениями поделился исследователь Джей Олсон из Университета Айдахо.
По словам физика из Соединенных Штатов, одними из основных причин того, что цивилизации покидают свои миры, могут быть глобальные космические катастрофы. Вследствие этого инопланетяне начинают осваивать иные миры и перебираться в соседние системы.
По мнению ученого, такие катаклизмы не снижают вероятность обнаружения цивилизаций, которые занимаются поиском дополнительных ресурсов. Дальнейшее развитие технологий на Земле может сделать встречу с гуманоидами весьма скорой, убежден исследователь.
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