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Ученые создали самую точную карту Млечного Пути

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Телескоп Gaia измерил расстояния до миллиарда звезд Млечного пути

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Уже опубликован каталог, где содержатся 

14 сентября 2016, 04:27
Самарский астроном сфотографировал Млечный Путь

Самарский астроном сфотографировал Млечный Путь

В социальных сетях появилось фото Млечного Пути, сделанное в Самарской области. Изображение опубликовал пользователь Евгений Барановский. Он сообщил, что съемка проводилась в минувшую субботу, 30 июля, в селе Филипповка Нефтегорского района.

«Млечный Путь в летнем треугольнике», - подписал фото 
4 августа 2016, 03:13
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