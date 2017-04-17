Телескоп Gaia измерил расстояния до миллиарда звезд Млечного пути Европейское космическое агентство рассказало о первых результатах работы космической обсерватории Gaia. Ученые систематизировали сведения более чем об одном миллиарде звезд. Информацию об этом распространила пресс-служба ЕКА со ссылкой на директора агентства по науке Альваро Хименеза.

Уже опубликован каталог, где содержатся …