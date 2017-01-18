Издание Artnet составило рейтинг наиболее дорогих современных художниц. Список составлялся с учетом стоимости проданных на аукционах картин. Лидером оказалась японка Яёи Кусама, чье полотно «Белый №28» ушло с молотка за $7,3 млн.
Далее в рейтинге идет Синди Шерман из Соединенных Штатов. Самая дорогая ее работа была реализована за $6,7 млн. А всего 17 творений художницы продавались на аукционах по цене более $1 млн.
Топ-3 замыкает англичанка Бриджет Райли (наивысшая стоимость ее картины - $5,7 млн). В первой пятерке еще оказались голландская художница южноафриканского происхождения Марлен Дюма ($6,3 млн) и англичанка Сесили Браун ($1,6 млн).
Кстати, некоторое время назад появилась информация, что работа Пабло Пикассо «Портрет молодой девушки в голубом берете» купили на аукционе в Швеции за сумму, эквивалентную €2,1 млн.
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