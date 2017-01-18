9 школ из Самары и Тольятти попали в топ-500 лучших по России Московский центр непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2015-2016 учебном году.

Всего в топ-500 попали учебные заведения из 72 регионов страны. Больше всего делегировали в …