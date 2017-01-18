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Робот нарисовал картину сербским художником

Робот нарисовал картину сербским художником

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Арт-группа из Франкфурта объявила войну

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Они живут рядом с нами и делают наш мир удивительнее. Необычный рейтинг составила «Комсомольская правда». Московская редакция газеты попросила коллег из регионов рассказать о своих земляках, которые их поразили, очаровали или шокировали и, возможно, даже заставили пересмотреть взгляды на 
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Картины известных русских художников появятся на британских почтовых марках

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В Самаре 30 художников представили свои работы, посвященные животным

В Самаре 30 художников представили свои работы, посвященные животным

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В России имущество должников хотят продавать на электронных аукционах

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На окраине Самары снесут аварийные дома и построят новые

На окраине Самары снесут аварийные дома и построят новые

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США сдают позиции в международных рейтингах - ученые

США сдают позиции в международных рейтингах - ученые

Двое американских исследователей из Госуниверситета Нью-Йорка проанализировали статистическую информацию о внутренней ситуации в Соединенных Штатах за последнее десятилетие. После всесторонней оценки они пришли к заключению, что страна в упадке по многим критериям.

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Мэрия Самары объявила аукцион на выполнение работ по содержанию городских туалетов. Цена контракта - почти 3 млн рублей. Победитель конкурса обязан будет в течение 70 дней содержать стационарные и модульные общественные уборные возле цирка, в скверах Высоцкого и Пушкина, на 

12 июня 2014, 10:43
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Самара может заработать на аренде рекламных щитов почти полмиллиарда рублей

В июне администрация города проведёт аукционы на право установки и эксплуатации около тысячи конструкций.

В Самаре останется почти 3 тысячи рекламных щитов. Ещё в 2011 году их было больше в 2 раза. Лимит определён схемой, разработанной специалистами мэрии и утвержденной региональным 

27 мая 2014, 06:41
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