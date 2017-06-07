Ученые, исследующие причины холодной погоды весны и начала лета в северном полушарии, заявили о неожиданной причине аномальной температуры. Ряд специалистов считает, что погоду на Земле меняет китайский спутник «Мо-Цзы», который запущен на орбиту с целью проведения квантовых экспериментов.
Исследователи из КНР отрабатывают с помощью спутника способы квантовой связи и телепортации. В космических условиях проводить подобную работу намного легче.
По сведениям экспертов, в процессе недавних испытаний случился выброс так называемых отрицательных аэроионов. Именно они могли повлиять на состав земной атмосферы. Постепенно концентрация данных частиц вернется в норму, но сам факт квантового воздействия вызывает у представителей научного сообщества немалые опасения. Впрочем, большое количество ученых с изложенной версией категорически не согласны.
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