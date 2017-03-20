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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Ученые разработали антибиотик на основе грудного молока

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Ученые: Антибиотики в первый год жизни грозят пищевой аллергией

Лечение антибиотиками в самый первый год жизни может стать причиной пищевой аллергии. Так утверждают американские ученые после серии исследований. Оказывается, риск развития этого заболевания в таких случаях увеличивается в 1,21 раза.
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25 апреля 2016, 10:12
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