Ученые представили список наиболее эффективных природных антибиотиков, которые могут быть альтернативой искусственных препаратов. При этом эксперты предупреждают, что они способны нанести определенный вред в случае неправильного употребления.
Во-первых, экстракт косточек грейпфрута считается отменным натуральным антибиотиком. Вторым в этом своеобразном рейтинге идет раствор коллоидного серебра. Оба средства могут убивать вирусы и бактерии, а первый еще и грибковые заболевания.
На третьей строке списка расположился прополис, на четвертой – эхинацея. Далее следует чеснок.
На шестом месте - витамин С, который оказывает быстрое действие на организм и помогает справиться с простудой. В перечень также включен органическое соединение карвакрол, имеющееся в больших количествах в масле орегано. Также в списке оказался астрагал.
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