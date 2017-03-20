Ученые: Самые здоровые люди на Земле питаются углеводами Ученые из Университета Нью-Мексико выяснили, что люди с самым здоровым сердцем и артериями живут в Боливии. Речь идет о коренном населении этого государства, поясняют специалисты на страницах издания The Lancet.

Согласно данным статистики, именно коренной народ Боливии меньше всех в …