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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Хакерская группировка успешно грабила банки РФ и США два года

Хакерская группировка успешно грабила банки РФ и США два года

Русскоязычная группировка киберпреступников MoneyTaker совершила ряд ограблений финансово-кредитных учреждений в Российской Федерации, Соединенных Штатах и Англии, осуществляя свою преступную деятельность в течение 2 лет. Только за последние полгода на счету злоумышленников порядка двух десятков хакерских атак.
Об этом рассказывают отечественные 

11 декабря 2017, 04:38
В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант", в русле правительственной программы "Цифровая экономика" обсуждается появление рынка страхования от киберугроз. Полис информационной безопасности могут объявить обязательным с 2020 года для стратегических отраслей, от кредитно-финансовой сферы до машиностроительного сегмента.
Аналогов управления 

7 декабря 2017, 02:59
ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

Число кибератак на финансово-кредитные структуры может увеличиться в преддверии новогодних праздников. С подобным прогнозом выступил зам руководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычёв.
Как он отметил, регистрируемое сейчас уменьшение активности вируса Cobalt Strike может говорить о том, 

6 декабря 2017, 09:11
Исследование: Хакеры смогут убить миллионы автовладельцев по всему миру

Исследование: Хакеры смогут убить миллионы автовладельцев по всему миру

Киберпреступники способны взломать программное обеспечение транспортных средств, полностью установить над ними контроль и уничтожить «миллионы» в ходе кибератаки. Так заявил американский ученый из Нью-Йоркского университета Джастин Каппос. Это утверждение растиражировали тут же многочисленные зарубежные средства массовой информации.
Как утверждает исследователь, 

21 ноября 2017, 03:18
Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети

Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети

Пользователей соцсетей специалисты в области кибербезопасности предупредили об очередном всплеске финансового мошенничества в интернете. В осенние месяцы число случаев кибермошенничества в социальных сетях от лица отечественных финансово-кредитных организаций увеличилось вдвое по сравнению с летним периодом. Такие наблюдения сделали эксперты Group-IB, 

15 ноября 2017, 11:03
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки

Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки

Вирус-вымогатель Bad Rabbit попытался атаковать инфраструктуру ряда крупных отечественных финансово-кредитных учреждений из  ТОП-20. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на экспертов компании Group IB.
Как отметили специалисты, неудачные попытки заражения отметили в некоторых банках, которые пользуются защитными системами компании. 

25 октября 2017, 11:11
Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»

Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»

Хакеры рассылают вирусы через спойлеры к новым эпизодам культовой киносаги «Игра престолов». Как рассказал ряд информагентств, злоумышленники распространяют электронные письма, где излагают подробности еще невышедших серий. Для получения большего количества сведений требуется скачать текстовый документ, в котором и скрыт троян.

28 августа 2017, 02:11
Обратный эффект: Руководство по созданию надежных паролей помогло легче их взламывать

Обратный эффект: Руководство по созданию надежных паролей помогло легче их взламывать

Экс-специалист Национального института технологий США Билл Берр рассказал журналистам, что разработанное им широко известное руководство по созданию самых надежных паролей теперь взято хакерами в оборот, и они применяют его в своих преступных целях. Таким образом, руководство по созданию более совершенных 

11 августа 2017, 09:21
Читать мысли: Хакеры смогут воровать пароли по мозговым импульсам

Читать мысли: Хакеры смогут воровать пароли по мозговым импульсам

Проанализировав особенности нынешних гарнитур, популярных в игровой индустрии, ученые сделали умозаключение, что киберпреступники смогут в ближайшее время без труда прочесть мозговые импульсы человека. Иными словами, мозговые волны уже находятся не в полной безопасности.
По словам авторов исследования, выражение "читать мысли 

3 июля 2017, 05:13
Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Эксперты «Лаборатории Касперского» обеспокоены периодичностью кибератак, которым подвергаются российские пользователи. Специалисты компании B2B осуществили собственное расследование и установили, что каждый шестой интернет-пользователь сталкивался с попыткой взлома своего аккаунта.
В соответствующем опросе были задействованы 12 546 интернет-пользователей из 21 государства мира. 

20 января 2017, 11:19
Опубликован ТОП-25 самых худших паролей 2015 года

Опубликован ТОП-25 самых худших паролей 2015 года

В Сети появился список из 25 самых популярных паролей в минувшем году. Созданием этого перечня занимались специалисты компании SplashData. Следует отметить, что последняя вот уже несколько лет составляет подобные списки. Как отмечают СМИ, конкретные каналы, по которым SplashData получает пароли 
20 января 2016, 12:02
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