Специалисты SplashData представили рейтинг наиболее ненадежных паролей 2017-го. Как рассказывает CSO, эксперты проанализировали более 5 млн паролей, взломанных в уходящем году.
По данным исследования, каждый шестой пользователь интернета применяет наиболее примитивную комбинацию символов - 123456. Далее в списке идет "password", а на третьем месте - сочетание "12345678".
Аналитики обратили внимание, что у пользователей стали в последнее время пользоваться большой популярностью пароли, связанные со "Звездными войнами" и иными популярными картинами. В свою очередь, киберпреступники активно этим пользуются, отмечают в SplashData.
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