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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Археологи обнаружили у острова Делос древнегреческие корабли и волнорез

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Ученые назвали самый лучший женский возраст для секса

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Российские ученые обнаружили город инопланетян на Луне

Российские ученые обнаружили город инопланетян на Луне

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Сколько весит население Земли?

Сколько весит население Земли?

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Дольше века: Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

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В процессе своей работы эксперты анализировали сведения о смертности по 40 странам, где ведется такая статистика. Как оказалось, после 100 лет организм резко 

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«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

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Как показала серия экспериментов, степень развития краж не зависит от благосостояния человека. Воруют как 

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Избиратели могут обжаловать итоги голосования

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Проект, разработанный в соответствии с постановлением Конституционного суда, вводит новое положение в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

11 марта 2014, 07:04
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