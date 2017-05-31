По мнению ученых, покончить с курением практически нельзя, пока власти остаются в стороне от этой проблемы. Об этом в своей научной статье говорит профессор Андреас Шмидт из Принстонского университета.

Вместе с тем, анализируют эксперты, запрет курения провоцирует политических деятелей на …