Группа бельгийских ученых в результате недавних исследований установила, что избиратели больше доверяют политикам со средней степенью харизматичности. Об этом рассказывается на страницах Journal of Personality and Social Psychology.
Как утверждает Жасмин Вергауве (Jasmine Vergauwe) из университета Гента, причина неудач тех или иных деятелей кроется в том, что они уступают по своим деловым качествам. Эксперты изучили поведение и личные качества более 300 политиков из разных стран, а также 600 предпринимателей.
По итогам исследования выяснилось, что в случае слишком большой харизматичности доверие к лидерам утрачивается. По мнению ученых, такие деятели чрезмерно увлекаются стратегическим планированием. При этом они не очень эффективно решают краткосрочные задачи.
Также эти лица не всегда могут должным образом справляться с нервными перегрузками. Таким политикам ученые рекомендуют в первую очередь улучшить навыки решения оперативных задач.
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