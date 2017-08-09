В Сан-Франциско целая улица была продана супругам-мигрантам из КНР. Тина Лэм и Майкл Чен получили в собственность престижный квартал Presidio Terrace с дорогами и тротуарами из-за ошибки с налогами.
Как поясняют американские информагентства, часть этого квартала выставили на торги из-за того, что жители не платили налог в 14 долларов в год на протяжении 30 лет. Счета по неустановленной причине приходили на почту экс-представителя ассоциации жителей Presidio Terrace.
Вследствие ошибки улицу в одном из наиболее дорогих и живописных районов Сан-Франциско чета мигрантов приобрела всего лишь за $90 тыс. Китайцы не намерены продавать улицу обратно, а между тем, сейчас идет проверка законности необычной сделки.
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