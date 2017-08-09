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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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На склон под самарской площадью Славы потратят еще 36 миллионов рублей

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16 мая 2017, 03:30
Никто не хочет 243 миллиона?

Никто не хочет 243 миллиона?

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Комплекс «Гордость, Честь и Слава Самарской области» дорожает на 75 млн рублей

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21 февраля 2017, 04:27
В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

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17 февраля 2017, 03:37
В Сан-Франциско съемочную группу обворовали во время прямого эфира

В Сан-Франциско съемочную группу обворовали во время прямого эфира

На прошлой неделе журналисты телеканала KTVU делали сюжет об убийстве в Сан-Франциско, во время которого были ограблены. Неизвестный в черной маске под угрозой выстрела из пистолета отобрал у оператора камеру и штатив, а у фотографа – фотокамеру. После этого злоумышленник 
9 июля 2015, 03:08
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В 2020 году появится первый в мире плавучий город

У него будет своя власть, экономика и налоги. Построить город задумали американцы из сан-францисского Института морских поселений. Сейчас в Интернете обсуждаются проекты такого искусственного «острова» и идет сбор денег на его создание. Предполагается, что на плавучих блоках построят жилые дома, 
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Собака по кличке Фрида на 1 день заняла пост мэра Сан-Франциско

Собака по кличке Фрида на 1 день заняла пост мэра Сан-Франциско

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Хозяин собаки выиграл аукцион и заплатил за это 5 тыс. долларов. Фрида посетит 

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Цукерберг возглавил группу Facebook на гей-параде

Цукерберг возглавил группу Facebook на гей-параде

Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг возглавил группу из 700 своих сотрудников на параде ЛГБТ-движения, который прошел в центре Сан-Франциско, сообщает РИА Новости со ссылкой на техноблог Techcrunch.

Сотрудники компании и ранее участвовали в подобном мероприятии, однако в 

1 июля 2013, 12:41
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