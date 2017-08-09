Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг возглавил группу из 700 своих сотрудников на параде ЛГБТ-движения, который прошел в центре Сан-Франциско, сообщает РИА Новости со ссылкой на техноблог Techcrunch.

Сотрудники компании и ранее участвовали в подобном мероприятии, однако в …