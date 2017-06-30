Раскрыт простой способ избавиться от назойливой мелодии, услышанной утром. Об этом рассказывают ученые-психологи из Великобритании.
Как известно, если в голове человека будет звучать одна и та же песня, то ее практически невозможно забыть. Чтобы «стереть» ненужный мотив, можно, конечно, прослушать другую мелодию. Однако, новая песня может попросту заменить предыдущую, и проблема останется.
Путем многочисленных экспериментов ученый Том Стаффорд определил действенный способ. Он рекомендует не менее трех раз прослушать или спеть навязчивую композицию. Как показали опыты, желаемый результат практически всегда достигался, и участники исследований выходили победителями над привязавшейся мелодией.
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