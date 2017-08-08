Археологи из Дании впервые обнаружили место древних жертвоприношений Находку датируют железным веком, до сих пор о зачатках религии в этом периоде ученые даже и не подозревали.

Археологам из Дании рядом с городом Орхус удалось обнаружить странное захоронение — кости молодой девушки и восьми собак. По мнению специалистов, они …