Европейские специалисты открыли звезду, температура поверхности которой составляет всего +27 °C. Космический объект обнаружен в созвездии Летучая Рыба.
Выявить небесное тело астрономам помог специальный телескоп, анализирующий инфракрасный диапазон. Открытую звезду ученые причислили к разряду коричневых карликов.
Как поясняют исследователи, температура основной массы звезд во Вселенной очень высока. Скажем, температура Солнца, которое является желтым карликом, имеет порядка 6 000 °C.
Кстати, недавно появилось сообщение, что ученые вычислили таинственную спаренную звезду. Загадочное тело состоит из бурого и белого карликов.
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