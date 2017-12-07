Учёные: более 780 млн взрослых на Земле не умеют читать и писать Специалисты пришли к выводу, что каждый 10-й взрослый человек на планете является безграмотным. Такие данные были получены от ООН и ЮНЕСКО. Всего 780 млн человек и 16% всего населения планеты. Количество женщин, которые не умеют читать и писать, вдвое больше, …