Классическая неаполитанская пицца включена в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. Италия добивалась столь высокого статуса на протяжении семи лет. Соответствующее решение огласили участники официального мероприятия межгосударственной структуры, которое проходит в Южной Корее.
Таким образом эксперты ЮНЕСКО дали высокую оценку искусству неаполитанского пиццайоло, подразумевающему вращательные движения, совершаемые кулинаром с тестом в процессе приготовления блюда в особой печи. Для справки отметим, что список мировых образцов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО составляется с начала этого столетия. Периодически члены специально созданной комиссии присваивают нескольким кандидатам из представленного перечня статус шедевров.
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