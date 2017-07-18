Генетики осуществили серию экспериментов, после которых неожиданно для себя установили ранее неизвестное воздействие чая на организм человека на структурном уровне. Как оказалось, популярный во всем мире напиток оказывает влияние на ДНК.
Как напоминают исследователи, сегодня человеческий организм подвержен большому количеству рисков. Это и малоподвижный образ жизни, и плохая экология, и вредные привычки, и, нередко, плохая наследственность. Вероятность появления определенных недугов, в частности, проблем с сердечно-сосудистой системой, могут снизить изменения в структуре ДНК. Как выяснилось в процессе экспериментов, на такие изменения может повлиять употребление обыкновенного чая.
Авторы исследований подметили: благотворное действие напитка в большей степени распространяется на женщин, нежели на мужчин. У представительниц прекрасного пола, которые регулярно пьют чай, замечены положительные изменения в 30 генах и, как следствие, улучшение общего состояния организма.
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