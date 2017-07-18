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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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Ученые выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе

Ученые выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе

Английские и индийские исследователи установили, что на технику поцелуев влияют социальные стереотипы и особенности мозговой деятельности человека. О необычном исследовании рассказывается на страницах издания Nature.
В частности, поясняют авторы публикации, наклон головы при поцелуе зависит от того, какой рукой человек 

18 июля 2017, 10:34
Обнаружен способ распознать ложь любого человека

Обнаружен способ распознать ложь любого человека

Специализированное издание Psychology, Crime & Law обнародовало итоги исследования группы ученых о том, что особый способ опроса может выявить обман, независимо от происхождения и прочих особенностей людей. Работа продолжалась не один год.
По словам ученых, представители разных народностей лгут по-разному. 

18 июля 2017, 08:40
Ученые определили идеальное время для завтрака

Ученые определили идеальное время для завтрака

Международная группа ученых провела ряд экспериментов и установила, что идеальное время для утреннего приема пищи. Как выяснилось, завтракать следует в течение часа после пробуждения.
Нередко люди не завтракают утром, объясняя это либо отсутствием аппетита либо недостатком времени. Между тем, первый 

17 июля 2017, 02:15
Мелодия из ниоткуда: Ученые создали управляемый мозгом музыкальный инструмент

Мелодия из ниоткуда: Ученые создали управляемый мозгом музыкальный инструмент

Специалисты Вашингтонского университета создали принципиально новый и весьма необычный музыкальный инструмент. На нем можно играть посредством силы мысли.
Как поясняют разработчики, устройство имеет нейрокомпьютерный интерфейс. Новинка может распознавать сигналы мозга, в дальнейшем преобразовывая их в ноты.
К серии экспериментов были 

17 июля 2017, 10:07
Утренняя зарядка: Ученые рассказали о преимуществах секса в ранние часы

Утренняя зарядка: Ученые рассказали о преимуществах секса в ранние часы

Как установила международная группа ученых, самым подходящим временем для секса является утро. Особенно хорошо проявляется его воздействие на организм женщины, утверждают результаты исследований.
Известный сексолог Стефании Тёртгилл отмечает, что занятия сексом в утренние часы, в отличие от вечерних, обладают массой 

10 июля 2017, 03:45
Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

Специалисты из Великобритании узнали, что фейерверки загрязняют атмосферу. Такое открытие сделали представители Королевского колледжа в Лондоне.
Как стало ясно в процессе экспериментов, входящие в состав фейерверков вещества являются более вредными, чем предполагалось ранее. Так, после каждого салюта опасные частицы держатся 

5 июля 2017, 03:24
Даже не начинай: Названы привычки, лишающие организм витаминов

Даже не начинай: Названы привычки, лишающие организм витаминов

Ученые определили привычки, лишающие человека нужного количества витаминов. В частности, по мнению экспертов, употребление кофе ухудшает поглощение организмом железа на 75-80%.
Несмотря на сбалансированный рацион, могут наблюдаться негативные тенденции, вызванные недостатком микроэлементов и витаминов, необходимых людям. Американский эксперт Сара Брюэр 

5 июля 2017, 02:31
Вредные лучи: Ученые открыли новую опасность солнечного загара

Вредные лучи: Ученые открыли новую опасность солнечного загара

Австралийские ученые из Квинслендского университета утверждают, что низкие температуры приводят к накоплению повреждений ДНК. При этом изначально возникновение данных повреждений провоцируется действием ультрафиолета.
Свое умозаключение специалисты сделали в результате многочисленных опытов над головастиками полосатой болотной лягушки. В процессе наблюдений эксперты 

5 июля 2017, 10:10
Ученые объяснили, как правильно заваривать чай

Ученые объяснили, как правильно заваривать чай

Чай следует заваривать, поместив максимум на одну минуту в микроволновую печь, убежден ученый из Нового Южного Уэльса Кванг Вонг. В результате популярный напиток будет максимально эффективным для здоровья.
По мнению исследователя, самый лучший вариант - это положить в чашку с 

13 апреля 2017, 05:24
Немецкие ученые обнаружили в чайных пакетиках яд

Немецкие ученые обнаружили в чайных пакетиках яд

Значительная часть сортов черного чая способна принести только вред любителям бодрящего напитка, включая онкологические болезни. Такой вывод сделали немецкие ученые после продолжительных экспериментов.
В процессе исследований были собраны самые разные сорта черного чая. Как установили ученые, этот продукт имеет не 

23 января 2017, 09:32
Исследование: Одна чашка чая в день снижает риск возникновения инсульта

Исследование: Одна чашка чая в день снижает риск возникновения инсульта

Лишь одна чашка чая в сутки может оказать неоценимую пользу для здоровья, утверждают авторы недавнего исследования, сотрудники Госпиталя Джона Хопкинса в Балтиморе, пишет svopi.ru. Популярный напиток даже в таком количестве, принимаемый ежедневно, может согласно выводам специалистов стабилизировать работу сердца. 
2 марта 2016, 03:22
Археологи обнаружили в Китае древнейшие листья чая

Археологи обнаружили в Китае древнейшие листья чая

В итоге было доказано, что обитатели Поднебесной употребляют этот бодрящий напиток уже порядка 2150 лет.
Листья были найдены в гробнице китайского императора Цзин-ди. То, что обнаруженные листья именно чайные, подтвердила масс-спектрометрия, проведенная китайскими учеными.
Император был похоронен 2150 лет назад, 
12 января 2016, 08:56
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