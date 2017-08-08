Муж королевы Дании Маргрете II вопреки многовековому обычаю против того, чтобы их хоронили вместе в королевской усыпальнице.
Как пишет Reuters, 83-летнего принца удручает тот факт, что к нему не относились так же, как к жене. И общество не считало его положение равносильным положению супруги.
Королевская пара сыграла свадьбу в 1967 году. После бракосочетания новоиспеченный муж Хенрик Датский получил титул принца. А в 2015 году ему присвоили титул принца-консорт, хотя сам Хенрик хотел стать королем-консортом.
«Почему должен быть просто принцем и его Высочеством, а не его Величеством?» - спрашивал Хенрик в интервью Le Figaro в 2015 году.
В той же Дании, например, принцессе присваивается титул королевы, когда её муж становится официально королем.
Пара до сих пор состоит официально в браке, хотя муж королевы проводит основное количество своего времени на личном винограднике во Франции. А от титула принца-консорта из-за выше описанной “дискриминации” Хенрик отказался в 2016 году, став обратно просто принцем.
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