Ведущий новостей английского телеканала BBC Хью Эдвардс более двух минут просидел молча в прямом эфире вследствие технической неполадки. По выражению The Guarduan, новости он открыл «несколькими минутами завораживающей живой эфирной тишины».
Кадры мрачного молчания несколько раз прерывала заставка «Срочный выпуск новостей». После возобновления передачи Эдвардс обратился к зрителям с традиционным приветствием и извинился за неполадки.
На инцидент бурную отреагировали многочисленные пользователи соцсетей. Причем, людей обескуражил не столько факт технических неполадок, столько угрюмое и напряженное выражение лица ведущего. Один пользователь отметил с иронией, что «это лучший выпуск новостей».
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