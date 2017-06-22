Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.

Совет директоров заявил о закрытии шоу-проекта, в котором Нуркич была ведущей. Это решение появилось после того, как 26-летняя теледива, …