Уцелела чудом: Во Владивостоке школьница выжила после того, как ее сбил поезд Как сообщают региональные информагентства, в Приморском крае девочка-школьница, переходившая с подругой железнодорожные пути, выжила после того, как ее сбил поезд. Она получила перелом бедра и буквально чудом осталась жива.

Как выяснили правоохранители, две 15-летние школьницы шли через железнодорожные пути по …