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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 ноября 2017г 
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ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
По его словам, поднимать стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны, отталкиваясь исключительно от увеличения зарплат населения, - 

1 ноября 2017, 10:06
Из-за несоблюдения техусловий в Крутых Ключах закроют ж/д переезд

Из-за несоблюдения техусловий в Крутых Ключах закроют ж/д переезд

В пятницу, 13 октября, с 8 часов утра закроют железнодорожный переезд в микрорайоне Крутые Ключи. Речь идет о переезде на 179 километре железной дороги, на пересечении с улицей Мира. Его закрытие связано с несоблюдением технических условий, сообщили в пресс-службе Куйбышевской 

12 октября 2017, 12:26
РЖД наймет сопровождающих для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

РЖД наймет сопровождающих для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

В Самаре инвалидов на железнодорожном вокзале начнут сопровождать специально обученные люди, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявили «Российские железные дороги». На эти цели госкомпания готова потратить почти 20 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, кроме Самары исполнитель будет 

12 октября 2017, 10:33
СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

Во Владимирской области произошло крупное ДТП – автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. По данным отечественных СМИ, речь может идти о 20 погибших. Согласно предварительной информации, трагедия случилась по причине поломки автобуса «Mercedes». В момент столкновения он оказался на 

6 октября 2017, 10:11
Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом

Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом

В ночь с 29 на 30 сентября, на железнодорожной станции Кольцово под Екатеринбургом пассажирский поезд «Самара – Нижневартовск» насмерть сбил 61-летнего мужчину. Как передает «Наша газета», трагедия случилась в 1:05 ночи.
 
По предварительной информации, машинист применил экстренное торможение, 
1 октября 2017, 02:17
Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

 
 Бронетранспортер врезался в поезд недалеко от Стокгольма. Как сообщают европейские информагентства, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека.
Чрезвычайное происшествие случилось на переезде через железнодорожные пути к юго-западу от шведской столицы. Были травмированы машинист и три 

27 сентября 2017, 02:08
Уцелела чудом: Во Владивостоке школьница выжила после того, как ее сбил поезд

Уцелела чудом: Во Владивостоке школьница выжила после того, как ее сбил поезд

Как сообщают региональные информагентства, в Приморском крае девочка-школьница, переходившая с подругой железнодорожные пути, выжила после того, как ее сбил поезд. Она получила перелом бедра и буквально чудом осталась жива.
Как выяснили правоохранители, две 15-летние школьницы шли через железнодорожные пути по 

19 сентября 2017, 12:03
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