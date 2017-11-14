Инженеры из Германии разработали концепт поезда будущего с тренажерным залом и видеоиграми. Таким путем они хотят представить альтернативу беспилотным авто, рассказывает Engadget.
В двухэтажных вагонах поезда, который именуется Idea Train, будут тренажеры и беговые дорожки, а также оборудуют пространство для пассажиров-детей. Состав укомплектуют плазменными телевизорами и игровыми консолями PlayStation 4.
Вместе с тем, кресла в поезде станут разворачиваться вокруг своей оси. В составе будут зоны для ночного отдыха и помещения для деловых переговоров: со звукоизоляцией и встроенными в столы планшетами.
Созданием поезда будущего занимались представители концерна Deutsche Bahn. Пока нет единого мнения по поводу того, отвечает ли он требованиям безопасности. У комиссии могут возникнуть вопросы относительно тренажеров и беговых дорожек.
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