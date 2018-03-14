В Самарской области задержаны сбытчики фальшивых рублей и долларов В Самарской области полицейские задержали 10 человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте фальшивых денег. По данным силовиков, они входили в межрегиональную этническую группу, которая распространяла поддельные рубли и доллары на территории … В Самарской области полицейские задержали 10 человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте фальшивых денег. По данным силовиков, они входили в межрегиональную этническую группу, которая распространяла поддельные рубли и доллары на территории