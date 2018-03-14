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Энергокризис в Подстепках: на местную управляющую компанию пожаловались в полицию
Компания «Самараэнерго» направила заявление в полицию Ставропольского района из-за долга местной управляющей компании. Энергетики требуют провести проверку в отношении ЖСК «Степной» из села Подстёпки. По версии заявителя, данная организация, которая до апреля 2017 года предоставляла коммунальные услуги жителям 75 домов, …
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14 марта 2018, 06:11
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В Китае испытывают очки, помогающие ловить преступников
Пекинские полицейские приступили к испытаниям очков, которые помогают ловить преступников. Они оснащены камерой, которая сравнивает лица прохожих с базой данных разыскиваемых нарушителей. При обнаружении преступника на линзы выводится его изображение из картотеки, а также краткая информация. Также электронный гаджет может …
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13 марта 2018, 09:09
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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
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13 марта 2018, 01:36
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Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска
На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, …
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13 марта 2018, 12:22
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Британские археологи обнаружили "черновик" Стоунхенджа
На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.
По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и …
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5 февраля 2018, 09:07
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В Самарской области задержаны сбытчики фальшивых рублей и долларов
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27 декабря 2017, 05:01
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Золотой овощ: Жительница Канады нашла в моркови потерянное 13 лет назад кольцо
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17 августа 2017, 02:14
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В Самаре при замене бордюра нашли разбитое надгробие Щорса
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1 июня 2017, 10:50
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Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона
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10 апреля 2017, 09:31
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В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100
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23 марта 2017, 02:49
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ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры
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24 января 2017, 01:12
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Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»
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12 ноября 2016, 03:04