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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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В Самаре при замене бордюра нашли разбитое надгробие Щорса

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Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона

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Англичанин решил убедиться, что в танке нет боеприпасов. Подняв крышку топливного бака, пораженный коллекционер обнаружил 

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В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

В Самарской области нашли фальшивые банкноты номиналом $100

За прошлый год в Самарской области выявили поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. Всего изъято 35 штук. Рублевых подделок нашли 746, сообщили в Банке России. Это вдвое меньше, чем в 2015-м, когда изъяли 444 фальшивки. Чаще всего подделывают банкноты номиналом 

23 марта 2017, 02:49
ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

За четвертый квартал 2016 года в России было выявлено 14,3 тыс. фальшивых рублевых банкнот. Их общая сумма составила 46,5 млн рублей. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Больше всего фальшивых купюр оказалось среди пятитысячных — 8,125 

24 января 2017, 01:12
Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»

Самарец расплатился с кредиторами 5-тысячными купюрами «Банка приколов»

В Самаре вынесен обвинительный вердикт в отношении 38-летнего местного жителя Сергея И. Мужчина занимался мошенничеством и украл чужое имущество, сообщает прокуратура Самарской области.
 
Как установили следователи, что в августе этого года гражданин взял в долг у трех своих знакомых 
12 ноября 2016, 03:04
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