  • Новости
    \/news
    /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/nepedagogichno-v-tehase-razreshili-bit-detey-za-plohoe-povedenie-v-shkolah/21072017
6
37
27
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать

Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать

В Самарской области закрыт несанкционированный детский лагерь, располагавшийся на острове Голодный. Организовал его предприниматель из Тольятти, несмотря на то, что лицензии на это у него не было. Бизнесмен через соцсети нашел желающих и заключил договоры с родителями 19 несовершеннолетних в 

21 июля 2017, 03:57
Самарским школьникам расскажут о мировой политике за последние три года

Самарским школьникам расскажут о мировой политике за последние три года

Минобрнауки готовит пилотный проект по проведению в школах уроков новейшей истории за последние три года, на которых ученикам расскажут о присоединении Крыма, западных санкциях и российских антисанкциях, пишут федеральные СМИ. В ведомстве считают, что отсутствие в образовательной программе событий последних 

20 июля 2017, 04:15
Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».

По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши 
5 июля 2017, 02:28
Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Кабинет министров запретил оставлять детей дошкольного возраста в машине во время стоянки без присмотра совершеннолетних лиц. Соответствующие пункты появятся в правилах дорожного движения, а постановление уже размещено на правительственном портале.
Кроме того, в документе отмечается, что перевозить детей в транспортных 

4 июля 2017, 09:17
Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Самарские дети этим летом имеют возможность отдохнуть в 178 лагерях с дневным пребыванием. Лагерь, расположенный на базе 132-ой школы, называют образцово-показательным.

Вячеслав Звягинцев, депутат Думы г.о. Самара
- Здесь очень интересные программы, здесь созданы очень хорошие условия. Целая рекреация отдана именно 

21 июня 2017, 06:55
Минздрав не нашел в России здоровых старшеклассников

Минздрав не нашел в России здоровых старшеклассников

Среди старшеклассников в России нет полностью здоровых людей. Об этом говорят данные исследования Минздрава.
Свою работу специалисты вели в различных столичных школах на протяжении 10 лет. Ежегодно эксперты оценивали состояние здоровья учеников по ряду показателей. В итоге выяснилось: в первом 

20 июня 2017, 02:12
В Радиоцентре снесут школу и детсад

В Радиоцентре снесут школу и детсад

В самарском поселке Новосемейкино снесут здания бывшего детсада на улице Попова и школы в технологической зоне Радиоцентра №1. Объявлен тендер по определению подрядчика, его выберут 20 июня. Цена контракта - 6 млн 200 тысяч рублей.

Напомним, комплекс радиопередатчиков Радиоцентра был построен 

14 июня 2017, 12:56
В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.

По данным силовиков, используя свое служебное положение, она 

9 июня 2017, 01:49
В Самаре обсудили итоги года по патриотическому воспитанию

В Самаре обсудили итоги года по патриотическому воспитанию

Итоги года по патриотическому воспитанию юных самарцев в эту среду подвели на заседании Координационного совета в городской думе.
От парада Победы до Парада Памяти. 2016 год запомнится большим количеством масштабных патриотических мероприятий. Здесь и празднование годовщины российско-болгарской дружбы, и 55-летие 
30 ноября 2016, 11:33
В Самаре выявили неэффективные расходы в центре патриотического воспитания

В Самаре выявили неэффективные расходы в центре патриотического воспитания

«Агентство по реализации молодежной политики» и «Областной центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе» неэффективно потратили более 2,5 миллионов рублей. К такому выводу пришел самарский Госфинконтроль. Проверяющие обратили внимание на одинаковую штатную численность учреждений, при том, что большая 

2 августа 2016, 02:10
Ученые: Занятия математикой перед сном ускоряют развитие ребенка

Ученые: Занятия математикой перед сном ускоряют развитие ребенка

Группа психологов из университета Калифорнии (США) заявила, что занятия математикой непосредственно перед засыпанием ребенка в несколько раз ускоряют его умственное развитие. В связи с этим специалисты рекомендуют родителям не только читать на ночь ребенку сказки, но и решать несколько несложных 
11 октября 2015, 12:09
Ученые: На самооценку детей влияет поведение главы семьи

Ученые: На самооценку детей влияет поведение главы семьи

Группа исследователей из Великобритании решила с помощью эксперимента определить, какое влияние на самооценку ребенка в будущем может оказывать поведение его родителей.
 
В результате было установлено, что существует непосредственная связь между ребенком и главой семейства. При этом совсем не важно, 
11 октября 2015, 11:47
В США геям разрешено становиться вожатыми бойскаутов

В США геям разрешено становиться вожатыми бойскаутов

Движение бойскаутов в США сняло запрет для представителей ЛГБТ-сообщества на работу в их организации. На общем собрании в Техасе было решено, что подобная дискриминационная политика "больше не может быть оправдана".
 
Отметим, ранее гомосексуалы не могли быть вожатыми или занимать другие ответственные 
28 июля 2015, 11:33
В Техасе хотят помиловать убийцу тёщи

В Техасе хотят помиловать убийцу тёщи

Шизофрения как шанс на спасение. Мужчину, расстрелявшего в Техасе тёщу и тестя на глазах жены и трехлетней дочери, могут помиловать благодаря диагнозу. За отмену приговора борются правозащитники. Информацию опубликовала Los Angeles Times. Казнь Скотта Панетти намечена на 18 часов местного 

3 декабря 2014, 04:50
В Техасе бездомный пес два месяца жил с кувшином на голове

В Техасе бездомный пес два месяца жил с кувшином на голове

В американском штате Техас семья спасла бездомного пса, который 2 месяца бегал с пластиковым кувшином на голове.
3-месячный щенок залез в кувшин, когда искал еду. Семья, возле дома которой он обычно жил, заметила собаку и пыталась помочь. Однако пес 2 

28 ноября 2014, 02:06
В США казнена заморившая голодом ребенка женщина

В США казнена заморившая голодом ребенка женщина

9-летний мальчик - сын подруги - весил на момент смерти 15 кг. Его обнаружили мертвым в доме Лизы Анны Коулман.
18 сентября 2014, 01:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна