Власти американского штата Техас официально закрепили за преподавателями право наказывать школьников ударами плоской палки. При этом за родителями закреплена возможность запрета такого отношения к собственным чадам.
В нормативных актах этого штата прописан специфический вид наказания в виде «намеренного причинения физической боли через удары плоской палкой, шлепки и иное применение физической силы». Об этом рассказывают зарубежные издания.
Как отмечает руководитель образовательного управления Техаса Мэри Спрингс, если отцу с матерью подобное наказание не по душе, они могут запретить преподавателям применять физическую силу к своему ребенку. Так или иначе, эта информация уже спровоцировала волну обсуждения, и не только в Соединенных Штатах, но и в других странах.
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