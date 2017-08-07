Областному главку полиции не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной минтранс зарезервировал его в числе прочих под строительство магистрали "Центральная".

Речь идет о территории общей площадью около 6 тысяч квадратных метров, в 2015 году переданной …