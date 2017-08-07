|
В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских
|
2 августа 2017, 06:17
|
Самарских полицейских лишили куска земли
Областному главку полиции не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной минтранс зарезервировал его в числе прочих под строительство магистрали "Центральная".
Речь идет о территории общей площадью около 6 тысяч квадратных метров, в 2015 году переданной …
|
1 августа 2017, 09:59
|
В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин
|
28 июля 2017, 09:09
|
Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице
Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.
«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. …
|
28 июля 2017, 03:19
|
Кто украл деньги самарских пенсионеров?
|
24 июля 2017, 11:36
|
Самарец в отместку за свое увольнение угнал с работы погрузчик
|
29 июня 2017, 11:07
|
В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку
|
27 июня 2017, 02:38
|
В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев
В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали водитель, перевозившего на личной машине украденные крышки от колодцев, пишет КТВ Луч.
В ночное время патрульный экипаж на улице Троекуровской остановил для осмотра автомобиль. Авто вызвало подозрение у силовиков из-за явно перегрузки. Во …
|
21 июня 2017, 11:13
|
В Голландии собираются узаконить эвтаназию для здоровых людей
Правительство Голландии намерено разработать законопроект, по которому любой человек может по собственному желанию прибегнуть к эвтаназии, даже не являясь неизлечимо больным. Людям, которые пришли к осознанному решению об уходе из жизни, должна быть предоставлена такая возможность, говорится в письме министра …
|
13 октября 2016, 11:53
|
В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб
|
23 мая 2016, 02:40
|
В Тольятти BMW протаранил столб (есть фото)
20 мая поздно вечером на Южном шоссе Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передают в группе "Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», автомобиль БМВ на полном ходу врезался в столб.
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, не смог "вписаться" …
|
22 мая 2016, 01:38
|
Жительница Голландии выйдет замуж за пса после смерти первого супруга-кота
|
22 июля 2015, 03:18
|
В Самаре госпитализирован пассажир «семёрки», протаранивший ограждение и столб
Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Самаре на ул. Авроры около пересечения с ул. Промышленности.
Напомним, о столкновении автомобиля со столбом во вторник, 7 октября, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области. Пассажир оказался зажат в деформированной машине.
|
8 октября 2014, 12:37