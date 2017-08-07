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Бункер S

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Материалы по теме:

В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских

В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских

Как минимум двое сотрудников самарской полиции пострадали в эту среду в результате нападения. Молодой человек оказал сопротивление при задержании, нанес им ножевые ранения и скрылся. Областной главк МВД сообщает приметы злоумышленника: мужчина похож на выходца из Средней Азии, на вид 
2 августа 2017, 06:17
Самарских полицейских лишили куска земли

Самарских полицейских лишили куска земли

Областному главку полиции не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной минтранс зарезервировал его в числе прочих под строительство магистрали "Центральная". 

Речь идет о территории общей площадью около 6 тысяч квадратных метров, в 2015 году переданной 

1 августа 2017, 09:59
В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин

В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин

Служитель самарской церкви стал фигурантом уголовного дела о краже автомобилей. По версии силовиков, 57-летний мужчина похитил четыре автомобиля и сдал их на металлолом.

К полицейским обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что машины были ему доверены на хранение. Он договорился со знакомым 

28 июля 2017, 09:09
Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.

«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. 
28 июля 2017, 03:19
Кто украл деньги самарских пенсионеров?

Кто украл деньги самарских пенсионеров?

Полиция задержала 45-летнюю женщину, которую подозревают в хищении денег у пенсионеров. Есть версия, что она проникала в квартиры пожилых людей под видом социального работника, просила разменять крупную купюру, после чего похищала чужие сбережения. Всех, кто пострадал от действий данной особы, 

24 июля 2017, 11:36
Самарец в отместку за свое увольнение угнал с работы погрузчик

Самарец в отместку за свое увольнение угнал с работы погрузчик

В Самаре раскрыта кража погрузчика, который пропал в одной из организаций в Красноглинском районе города. Инцидент произошел в ночь на 19 июня. В ходе расследования полицейские решили проверить бывшего работника фирмы, уволенного незадолго до инцидента. По данным полицейских, во время 

29 июня 2017, 11:07
В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку

В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку

Во вторник, 27 июня, в Куйбышевском районе Самары упали два фонарных столба, сообщили очевидцы. В результате движение транспорта оказалось заблокировано в обоих направлениях. Образовалась пробка.

По сообщению полиции, ДТП было зарегистрировано в 13:30. По уточненным данным, столбы упали не 
27 июня 2017, 02:38
В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев

В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев

В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали водитель, перевозившего на личной машине украденные крышки от колодцев, пишет КТВ Луч.

В ночное время патрульный экипаж на улице Троекуровской остановил для осмотра автомобиль. Авто вызвало подозрение у силовиков из-за явно перегрузки. Во 
21 июня 2017, 11:13
В Голландии собираются узаконить эвтаназию для здоровых людей

В Голландии собираются узаконить эвтаназию для здоровых людей

Правительство Голландии намерено разработать законопроект, по которому любой человек может по собственному желанию прибегнуть к эвтаназии, даже не являясь неизлечимо больным. Людям, которые пришли к осознанному решению об уходе из жизни, должна быть предоставлена такая возможность, говорится в письме министра 

13 октября 2016, 11:53
В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб

В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб

Ночью 22 мая в Автозаводском районе Тольятти автомобилист на иномарке врезался в столб. ДТП произошло во втором часу ночи на улице Революционной. За рулем Kia Rio находился 19-летний парень, получивший водительские  права менее года назад. Он ехал от Приморского бульвара 
23 мая 2016, 02:40
В Тольятти BMW протаранил столб (есть фото)

В Тольятти BMW протаранил столб (есть фото)

20 мая поздно вечером на Южном шоссе Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передают в группе "Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», автомобиль БМВ на полном ходу врезался в столб.
 
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, не смог "вписаться" 
22 мая 2016, 01:38
Жительница Голландии выйдет замуж за пса после смерти первого супруга-кота

Жительница Голландии выйдет замуж за пса после смерти первого супруга-кота

41-летняя Доминик Лесбирель из Нидерландов 16 лет жила с котом, который приходился ей "супругом". Когда его пришлось усыпить из-за болезни почек, женщина снова решила связать себя узами брака с животным.
22 июля 2015, 03:18
В Самаре госпитализирован пассажир «семёрки», протаранивший ограждение и столб

В Самаре госпитализирован пассажир «семёрки», протаранивший ограждение и столб

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Самаре на ул. Авроры около пересечения с ул. Промышленности.

Напомним, о столкновении автомобиля со столбом  во вторник, 7 октября, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области. Пассажир оказался зажат в деформированной машине.
8 октября 2014, 12:37
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