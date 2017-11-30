12
54
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
 
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.

«Все 
30 ноября 2017, 11:54
Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год

Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год

К концу ноября продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь 2017 год.
Согласно данным «АВТОСТАТа», объем рынка новых легковых машин в нашей стране сейчас составляет 1 млн 155 тысяч штук. Это на 15% 

29 ноября 2017, 05:59
Бюджетный седан Volkswagen Ameo выпущен в новой версии Sport

Бюджетный седан Volkswagen Ameo выпущен в новой версии Sport

В Сети появилось изображение самой последней версии бюджетного седана Volkswagen Ameo. По словам экспертов, это будет модификация Sport.
Как следует из снимков, новое исполнение Volkswagen Ameo станет, в частности, отличаться колесными дисками и крышей черного цвета. Есть и другие особенности. 

29 ноября 2017, 10:08
Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Эксперты «Автостата» в последнем осеннем месяце сделали онлайн-опрос с привлечением более трех тысяч отечественных автолюбителей. В итоге появился перечень наиболее популярных в стране брендов автошин.
Задавшись целью выявить самых узнаваемых производителей покрышек, специалисты предложили участникам остановить свой выбор на 3 

28 ноября 2017, 04:15
Новый кроссовер Infiniti QX50 рассекретили до премьеры

Новый кроссовер Infiniti QX50 рассекретили до премьеры

Конструкторы японского премиального бренда Infiniti, принадлежащего Nissan, раскрыли экстерьер и характеристики автоновинки - кроссовера Infiniti QX50. Презентация модели планируется на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Автомобиль имеет новейший мотор VC-Turbo с уникальной технологией смены коэффициента сжатия топлива. Как поясняют специалисты, двигатель может 

24 ноября 2017, 05:02
Новый кроссовер Lamborghini Urus оснастят 650-сильным мотором

Новый кроссовер Lamborghini Urus оснастят 650-сильным мотором

Презентация первого кроссовера Lamborghini состоится 4 декабря. Представители легендарного итальянского бренда раскрыли ряд технических характеристик модели Urus.
В частности, автоновинка получит мотор на четыре литра, способный выдавать 650 «лошадей». Первую сотню кроссовер набирает за 3,7 секунды.
Что касается именно такого 

24 ноября 2017, 11:54
«УАЗ» представил кабриолет на базе внедорожника Patriot

«УАЗ» представил кабриолет на базе внедорожника Patriot

Специалисты УАЗа представили автоновинку – кабриолет на базе Patriot. На первых порах эта модель задумывалась как автомобиль для торжественных акций силовых структур, но сейчас отмечается, что она может поступить и в свободную продажу.
Первое такое транспортное средство отправилось в Намибию. 

23 ноября 2017, 02:12
Mercedes-Benz выпустила серию авто в честь «Звездных войн»

Mercedes-Benz выпустила серию авто в честь «Звездных войн»

Германская компания Mercedes-Benz представила ограниченную серию автомобилей CLA 180 в честь 40-летнего юбилея легендарной франшизы «Звездные войны». Как сообщает Luxurylaunches, новинки будут представлены только в Японии.
В создаваемую линейку войдут только 120 автомобилей, которые можно будет купить в двух цветовых 

4 мая 2017, 05:16
Стали известны детали нового сюжета фильма «Звездные войны. Эпизод VIII»

Стали известны детали нового сюжета фильма «Звездные войны. Эпизод VIII»

В интернете появились подробности киносюжета фильма «Звездные войны. Эпизод VIII», премьера которого состоится в конце 2017 года. Раскрыто первое предложение диалога с Люком Скайуокером, и в итоге стала понятной главная идея продолжения саги.
Как уже знают поклонники сериала, 7-я часть 

29 ноября 2016, 04:33
В новых «Звездных войнах» появится злой двойник R2-D2

В новых «Звездных войнах» появится злой двойник R2-D2

Создатели фантастического фильма «Звездные войны: Изгой» представили злого двойника дроида R2-D2. В спин-оффе популярной космической саги черный робот под названием C2-B5 будет выступать на стороне темных сил, внешне отличаясь от  милого  дроида-астромеханика только цветом.
Какова роль злого робота-двойника в новых 

2 сентября 2016, 04:48
Появился второй трейлер новых «Звездных войн», с Дартом Вейдером

Появился второй трейлер новых «Звездных войн», с Дартом Вейдером

В сети доступен новый трейлер очередной части легендарной саги «Звездные войны: Изгой». В кадре примерно на секунду появился Дарт Вейдер.
После нескольких непродолжительных тизеров авторы картины сделали второй полноценный трейлер новой части фильма. В ролике, продолжительность которого чуть более двух 

12 августа 2016, 05:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх