Корпорация Nissan разработала модель с дизайном в стилистике истребителя из "Звездных войн". Автомобиль получил наименование TIE Altima.
Презентовать автоновинку собираются на автосалоне в Лос-Анджелесе завтра, в первый день зимы. Как напоминают любители легендарной картины, упомянутый истребитель TIE Fighter входит в армию Галактической империи и "Первого ордена". В своей работе автопроизводители прибегали к помощи компании Lucasfilm, имеющей права на франшизу.
От стоковой версии Nissan TIE Altima отличить несложно: лобовое стекло с перегородками, окрас кузова и прочие яркие особенности. Эксперты отдельно отметили, что конструкторы заменили классический сигнал клаксона на аналог звука самолета в процессе стрельбы. Кстати, премьера очередной части франшизы намечена на следующую неделю.
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