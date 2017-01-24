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Бункер S

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Названы самые популярные автомобили Москвы и Петербурга

Названы самые популярные автомобили Москвы и Петербурга

По данным экспертов, большая часть московских и петербургских автолюбителей предпочитают Hyundai Solaris. Модель признана самой популярной в этих регионах по результатам 2016 года, говорят специалисты аналитического агентства «Автостат».
В прошлом году этому автомобилю отдали предпочтение 13,7 тыс. москвичей, хотя реализация 

23 января 2017, 05:24
Subaru представила первый тизер и раскрыла дату дебюта нового XV

Subaru представила первый тизер и раскрыла дату дебюта нового XV

Японский концерн Subaru представил первый релиз о пополнении модельного ряда внедорожником Subaru XV Crosstrek 2018. Дебют автоновинки состоится в третьем квартале 2017 года.
В рамках официальной презентации концепта кроссовера XV Crosstrek компания раскрыла отдельные изменения в автомобиле. Новинка будет относиться 

23 января 2017, 04:43
Составлен ТОП-10 российских регионов по продажам новых легковых автомобилей

Составлен ТОП-10 российских регионов по продажам новых легковых автомобилей

Эксперты «Автостата» проанализировали российский рынок легковых автомобилей по итогам 2016 года. В итоге был составлен рейтинг наиболее крупных региональных авторынков.
На первой строке в данном перечне расположилась Москва. Ее долевое участие составило 16%. В абсолютных цифрах это 200,3 тыс. экземпляров. 

23 января 2017, 11:40
Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Новый кроссовер южнокорейской корпорации Hyundai Creta – с августа прошлого года остается лидером отечественного сегмента SUV. Эта модель потеснила с первого места предыдущего лидера данного класса на российском авторынке – Renault Duster.
Всего по результатам последних пяти месяцев 2016 года 

23 января 2017, 09:26
Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Индийская автомобильная корпорация Tata начала реализацию своего первого флагманского кроссовера Hexa. Эта модель считается наиболее дорогой в фирме, которая ранее производила лишь дешевые автомобили.
Кроссовер хорошо имеет большие габариты. Купить новое транспортное средство можно будет осенью 2017 года. В стране-производителе 

19 января 2017, 11:59
Geely анонсировала выход в России флагманского седана Emgrand GT

Geely анонсировала выход в России флагманского седана Emgrand GT

Представители концерна Geely из КНР анонсировали появление на российском рынке флагманского седана Emgrand GT. В ряде стран модель знают под наименованием Geely GC9.
Пока нет точной информации по поводу стоимости, комплектаций и точных сроков старта продаж Emgrand GT в России. 

19 января 2017, 10:24
Компания Hyundai объявила цены на новый «i30»

Компания Hyundai объявила цены на новый «i30»

Представители корпорации Hyundai озвучили стоимость нового универсала i30 для европейского рынка. Считается, что автомобиль составит конкуренцию Volkswagen Golf.
Базовая модель i30 с 1,0-литровым мотором T-GDI мощностью 118 л.с. будет предлагаться автолюбителям по цене в 19 480 евро. Авто оснастили легкосплавными 

17 января 2017, 12:01
Новое поколение Mazda CX-5 превзойдёт прежнюю версию

Новое поколение Mazda CX-5 превзойдёт прежнюю версию

Японская компания собирается наладить выпуск нового поколения кроссовера Mazda CX-5 на предприятии в Хиросиме. На внутреннем рынке автоновинка должна появиться в первой половине 2017 года. В России кроссовер будет производиться компанией Mazda Sollers. Двигатели новой модели получат технологию Skyactiv.
На 

13 декабря 2016, 08:07
Mazda начала серийное производство нового кроссовера CX-5

Mazda начала серийное производство нового кроссовера CX-5

Концерн Mazda приступил к сборке нового кроссовера CX-5. Автолюбителям предложат на выбор две модели паркетника с 2,5-литровым бензомотором и с турбированным двигателем на 2,2 литра. Оба агрегата будут взаимодействовать и с механической трансмиссией, и с «автоматикой».
Mazda CX-5 получит 

29 ноября 2016, 01:23
Mazda представила новый кроссовер CX-5

Mazda представила новый кроссовер CX-5

Mazda представила новую генерацию кроссовера CX-5 на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи модели стартуют в феврале в Японии, а в течение 2017 года автоновинка выйдет и на другие рынки.
Как говорят эксперты, в салоне Mazda CX-5 размещены новые кресла, новая приборная 

16 ноября 2016, 01:39
Новый кроссовер Mazda CX-5 получит турбированный двигатель

Новый кроссовер Mazda CX-5 получит турбированный двигатель

Стало известно, что второе поколение автомобиля Mazda CX-5 получит усовершенствованный турбированный двигатель. 14 ноября на международном автосалоне в Лос-Анджелесе представители компании Mazda собираются озвучить технические характеристики автоновинки.

Инсайдеры распространили информацию о намерениях конструкторов Mazda заметно улучшить мотор модели второй генерации. Эксперты считают, что решение специалистов корпорации 

8 ноября 2016, 11:15
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