Концерн Mazda собирается вывести на японский рынок семиместную версию своего нового внедорожника CX-5. Как сообщают эксперты, габариты модели не увеличатся, но появится третий ряд сидений.
Премьера нового поколения кроссовера Mazda CX-5 состоялась осенью прошлого года. Автоновинка оказалась более габаритной по сравнению с прежней вариацией. Модель получила модернизированные бензомоторы Skyactiv-G объёмом 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 192 л.с. соответственно.
Также в линейку моторов новой Mazda CX-5 вошел 2,2-литровый турбированный дизельный Skyactiv-D. Двигатели функционруют с шестискоростной «механикой» или шестиступенчатой АКПП.
Кстати, компания уже выпускает 7-местный полноразмерный внедорожник CX-9.
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