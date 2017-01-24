Концерн Mazda приступил к сборке нового кроссовера CX-5. Автолюбителям предложат на выбор две модели паркетника с 2,5-литровым бензомотором и с турбированным двигателем на 2,2 литра. Оба агрегата будут взаимодействовать и с механической трансмиссией, и с «автоматикой».

Mazda CX-5 получит …