Береговая охрана Соединенных Штатов обнаружила обломки частного легкомоторного воздушного судна. Самолет пропал близ Багамских островов в печально известном Бермудском треугольнике.
Фрагменты фюзеляжа найдены в 30 км от острова Эльютера. Также на поверхности воды видны следы горючего. Спасатели пытаются отыскать людей, хотя шансы обнаружить выживших невелики.
Двухмоторный турбовинтовой MU-2, летевший во Флориду, исчез с экранов радаров, когда следовал в 60 км от Багам. На борту были 40-летняя бизнес-леди из Нью-Йорка, две ее дочери 4 и 10 лет, а также 40-летний американец.
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