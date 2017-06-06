  • Новости
    \/news
    /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/novinki-ot-apple-monoblok-imac-pro-i-novye-versii-operacionnyh-sistem/06062017-0911
9
46
56
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 14 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Apple прекратит летом поддержку целого ряда популярных устройств

Apple прекратит летом поддержку целого ряда популярных устройств

Сразу несколько гаджетов корпорации Apple лишатся официальной поддержки из-за устаревания. Как сообщают зарубежные издания, устройства вычеркнут из перечня обслуживаемых уже в следующем месяце.
В частности, это коснется 17-дюймового MacBook Pro образца 2009 года, моделей MacBook Air и MacBook Pro 2011 

30 мая 2017, 10:17
Исследователи назвали по-настоящему работающую функцию фитнес-трекеров

Исследователи назвали по-настоящему работающую функцию фитнес-трекеров

Специалисты из Соединенных Штатов в процессе недавних исследований отметили весьма низкую эффективность популярных в настоящее время фитнес-трекеров. Как рассказывают «Известия», большинство функций гаджетов бесполезны и выдают неверные данные из-за того, что не имеют достаточной информации.
Медики утверждают: невозможно точно определить 

25 мая 2017, 03:21
Пользователей смартфонов предупредили о возможной эпидемии вирусов

Пользователей смартфонов предупредили о возможной эпидемии вирусов

Эксперты "Лаборатории Касперского" предупредили о значительном росте числа вредоносного программного обеспечения для мобильных гаджетов. По словам специалиста компании Андрея Ярных, в ближайшее время устройства на платформах Android и Windows Mobile может накрыть настоящая эпидемия вирусов.
Если к классическим эпидемиям заражения 

25 мая 2017, 09:32
Сегодня Samsung представит первый в мире растягиваемый дисплей

Сегодня Samsung представит первый в мире растягиваемый дисплей

Южнокорейская компания Samsung собирается вынести на суд пользователей очередную уникальную разработку. Речь идет о самом первом в мире растягивающемся дисплее.
Официальная презентация изобретения пройдет на международной технологической конференции SID 2017 с 23 по 25 мая. Основное отличие дисплея состоит в 

23 мая 2017, 09:07
Стартовало тестирование российского конкурента Windows

Стартовало тестирование российского конкурента Windows

В Томске отечественные специалисты проводят тестирование своей операционной системы, которую называют конкурентом коммерческой версии Windows. Государство берет на себя половину стоимости проекта, которая составляет 300 млн рублей.
Об этой работе рассказывает сайт Томского госуниверситета. Новый продукт даст возможность российским производителям 

15 мая 2017, 12:41
Поздний старт: Apple может представить iPhone 8 с опозданием в два-три месяца

Поздний старт: Apple может представить iPhone 8 с опозданием в два-три месяца

Компания Apple может перенести старт продаж новой модели iPhone на 2-3 месяца. По информации издания Fortune, причиной задержки являются проблемы, неожиданно появившиеся на производстве экранов для новых гаджетов. Теперь модель может появиться не в сентябре, а в ноябре или даже 

11 мая 2017, 01:14
Microsoft представила новый ноутбук и операционную систему Windows 10S

Microsoft представила новый ноутбук и операционную систему Windows 10S

В Microsoft представили новую версию операционной системы Windows 10S, а также очередной ноутбук Microsoft Surface Laptop. Новая ОС получит ограниченный функционал, и вместе с тем будет отличаться повышенной скоростью работы и защитой.
Операционную систему планируют применять в учебных целях. Она 

3 мая 2017, 07:33
СМИ рассказали о создании ОС для работы с гостайной

СМИ рассказали о создании ОС для работы с гостайной

Дочерняя компания государственной корпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) создала операционную систему для работы с информацией, являющейся государственной тайной. Об этом рассказывают «Известия».
Система, разработанная на базе Linux, называется «ОСь». Заявка на ее включение в реестр отечественного ПО была подана 

17 апреля 2017, 11:02
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI

В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI

Появилась первая партия отечественных смартфонов INOI на базе российской операционной системы Sailfish Mobile OS Rus. Уже этой весной новинка поступит в продажу.
Ее создатели говорят, что INOI составит серьезную конкуренцию лидерам этого сегмента – гаджетам, использующим ОС iOS или Android. 

13 марта 2017, 09:50
Компания Apple запатентовала экран, сканирующий отпечатки пальцев

Компания Apple запатентовала экран, сканирующий отпечатки пальцев

Смартфоны Apple нового поколения будут иметь экраны, способные сканировать отпечатки пальцев. Соответствующий патент получен корпорацией 14 февраля.  Встроенный сканер будет работать с помощью ультразвука, для чего не понадобится контакт сенсора и пальца.
По имеющимся сведениям, экраны новых гаджетов будут оснащены 

15 февраля 2017, 05:56
Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
Сейчас специалисты американской компании завершают тестирование новейшего гаджета, получившего беспроводную зарядку. 

10 февраля 2017, 03:20
Составлен рейтинг самых ожидаемых в 2017 году гаджетов

Составлен рейтинг самых ожидаемых в 2017 году гаджетов

Эксперты составили рейтинг наиболее ожидаемых и необычных гаджетов, которые должны быть представлены в 2017 году. На первой строке перечня расположились "умные" линзы. Корпорация Google уже создала смарт-очки Glass, но они не набрали ожидаемой популярности. Теперь все ждут «ответного хода» от 

30 декабря 2016, 12:28
Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.
Главной особенностью новинки будет то, что она сможет зарядить любой гаджет компании, который просто лежит на столе без провода. 

28 декабря 2016, 03:49
Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

Apple снизила цены на iPhone SE, 6s, 6s Plus, сообщили представители корпорации. Сейчас стоимость iPhone 6 для РФ начинается с отметки 34 990 рублей. Как отмечают в Apple, с начала октября она уменьшится примерно на 30%.

Кроме того, несколько сетей специализированных 

9 сентября 2016, 09:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна