Компания Apple на конференции разработчиков Worldwide Developers Conference анонсировала ряд новинок. В частности, речь идет о самом мощном компьютере, умной колонке, а также новых гранях реальности.
Одной из новинок стала умная колонка HomePod. Гаджет воспроизводит музыку, отвечать на вопросы о новостях, погоде и трафике. Отличие от аналогичных устройств - качество акустики и интеллектуальная система ориентации в пространстве. Колонка способна сама перенаправить звук, если он отражается от определенного объекта. Стоимость новинки - $350.
Далее можно назвать компьютер iMac Pro. Он станет комплектоваться 8, 10 и 18-ядерным процессором Xeon. Объем устанавливаемой оперативной памяти - 128 Гб, а жесткий диск Fusion Drive имеет 4 терабайта свободного места. Стоимость - от $5000.
Новое "яблочное" ПО следует отметить еще и потому, что оно имеет уникальную платформу дополненной реальности ARKit, дающую возможность создавать соответствующие приложения.
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