В 2018 году Skoda привезет в РФ несколько новинок Специалисты концерна Skoda раскрыли, какие автоновинки поступят на рынок РФ в будущем году. Об этом со ссылкой на представителей автопроизводителя информируют эксперты аналитического агентства «Автостат».

Как утверждается, на вторую половину весны намечен старт реализации внедорожника Kodiaq отечественной сборки. Модель будет …