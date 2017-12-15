В Сети оказались снимки автоновинки без камуфляжа. Так обновленную модель Volkswagen Lavida рассекретили раньше официальной презентации.
Как сообщают эксперты, четырехдверка создана на платформе MQB, дизайнеры взяли за основу стилистику нового Jetta, который покажут на мотор-шоу в Детройте. По сравнению с предшественником, новый автомобиль получит увеличенные габариты. Спектр двигателей составят турбированные 1,2- и 1,4-литровые бензомоторы, а также 1,5-литровый атмосферник.
Мощность силовых установок - от 116 до 150 л.с. До потребителя это транспортное средство дойдет в 2018-м. Предыдущая версия реализовывалась по цене, эквивалентной 976 000 р., а стоимость новинки пока не называется.
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