В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris В январе 2017 года в России поднялись цены на корейские автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris. Помимо корпоративного роста цен, стоимость иномарок увеличилась дополнительно на 11 тыс. рублей в связи с установкой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Hyundai Solaris стал дороже в среднем на …