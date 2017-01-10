Презентация обновленной Camry от компании Toyota состоялась в Детройте. Модель представили в том варианте, который японская компания приготовила для рынка Соединенных Штатов. Европейская версия станет немного отличаться.
По словам экспертов, авто посадили на новую платформу TNGA. Это в итоге дало инженерам возможность сделать колёсную базу больше, а автомобиль шире. Автоновинка получила 3 дисплея. Один на лобовом стекле на 10 дюймов, другой на приборной панели на 7, и 8-дюймовый располагается в центральной консоли.
Новый атмосферный мотор сделали для американского рынка на 2.5 литра. Информация о мощности пока отсутствует. Судя по всему, для европейских автолюбителей предусмотрены другие комплектации.
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