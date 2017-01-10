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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris

В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris

В январе 2017 года в России поднялись цены на корейские автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris. Помимо корпоративного роста цен, стоимость иномарок увеличилась дополнительно на 11 тыс. рублей в связи с установкой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Hyundai Solaris стал дороже в среднем на 

10 января 2017, 11:19
Самый быстрый Lamborghini Urus появится на российском рынке

Самый быстрый Lamborghini Urus появится на российском рынке

Итальянская корпорация Lamborghini собирается вывести будущую гибридную модель Urus на рынок России. Точная дата старта продаж самого быстрого кроссовера в РФ пока не сообщается.
По последним сведениям, в компании Lamborghini представят новинку на рынке Европы не ранее 2018 года. Новый 

9 января 2017, 04:36
Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

На основании анализа сведений об объемах продаж легковых автомобилей разных марок на мировом рынке специалисты независимой консалтинговой фирмы Focus2move составили рейтинг лучших автопроизводителей за 2016 год. В лидерах оказалась корпорация Volkswagen Group, реализовавшая 10,1 млн автомобилей, что выше аналогичного прошлогоднего 

9 января 2017, 11:34
Isuzu рассказала о продажах в России пикапа D-Max

Isuzu рассказала о продажах в России пикапа D-Max

Представители японской корпорации Isuzu обнародовали результаты продаж пикапа D-Max в России. Это авто появилось на российском рынке в начале 2016 года.
Цена пикапа Isuzu D-Max стартует с отметки 1 765 000 рублей. В концерне говорят, что на данный момент реализовано 

9 января 2017, 09:20
SsangYong озвучил российские цены на кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV

SsangYong озвучил российские цены на кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV

Появилась информация о рублевых ценах на новый корейский кроссовер SsangYong Tivoli. На рынке России представят две модификации - обычную и удлиненную Tivoli XLV. Базовая вариация стоит 999 000 рублей.
В РФ кроссовер будет продаваться с одним вариантом двигателя. Это 1,6-литровый мотор 

30 декабря 2016, 09:34
Opel может в 2017 году возродить легендарное купе «GT»

Opel может в 2017 году возродить легендарное купе «GT»

Германская корпорация Opel в дни Женевского автосалона представила концепт нового спорткара Opel GT. Сейчас в компании обсуждается возможность ввода новой линейки автомобиля на базе легендарного купе.
По словам руководства компании Opel, модель класса GT на протяжении долгого времени считалась одним 

28 декабря 2016, 03:11
Раскрыты цены и характеристики хэтчбека Suzuki Swift

Раскрыты цены и характеристики хэтчбека Suzuki Swift

Компания Suzuki представила новый хэтчбек Swift, раскрыв особенности и стоимость модели. В Японии уже можно оформить предварительный заказ на автоновинку. Цена базовой комплектации Suzuki Swift - 1 миллион 343 тысячи 520 иен, или 700 тысяч рублей.
Хэтчбек очередного поколения для 

27 декабря 2016, 01:49
В Сети появился первый тизер новой Toyota Camry

В Сети появился первый тизер новой Toyota Camry

Концерн Toyota распространил первую информацию об обновленной версии Toyota Camry. Кроме того, в интернете появилось тизерное изображение автоновинки. Сообщается, что эту генерацию седана представят уже в начале 2017 года. Информация о цене пока держится в секрете.
По словам экспертов, Toyota 

13 декабря 2016, 04:35
Toyota рассекретила седан Camry 2018 модельного года

Toyota рассекретила седан Camry 2018 модельного года

Автоконцерн Toyota разместил на своем сайте первый официальный тизер Camry 2018 модельного года. Эксперты активно обсуждают необычный и стильный внешний облик четырехдверного бизнес-седана нового поколения. Автомобиль будет представлен на автосалоне в Детройте уже в январе. Стандартная версия Toyota Camry получит модернизированный 

2 декабря 2016, 04:45
Автомобиль Toyota Camry россияне признали самым популярным в сегменте Е

Автомобиль Toyota Camry россияне признали самым популярным в сегменте Е

Отечественные эксперты задались целью определить самые востребованные у россиян модели автомобилей в классе Е. Согласно статистическим данным, за сентябрь в нашей стране их было реализовано 3,5 тысячи. Самой популярной, отмечают наблюдатели, оказалась Toyota Camry. Седан из Страны восходящего солнца обогнал 
29 октября 2015, 09:08
Toyota подняла цены в России на самые доступные версии Camry

Toyota подняла цены в России на самые доступные версии Camry

В нашей стране автомобили японской компании Toyota вновь подорожали. На этот раз недоступнее стала модель Toyota Camry. Это уже третье повышение цен на японские машины за последнее время.
Теперь российским автолюбителям Toyota Camry обойдется минимум в 1 млн 295 тысяч 
23 марта 2015, 09:31
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