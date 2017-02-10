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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%

Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%

По данным экспертов, в скором времени в российских магазинах стоимость смартфонов от Samsung упадет на 5-10%. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на российское представительство компании.
Цены на гаджеты снизятся в зависимости от сегмента. По статистике, в 2016 году 

27 января 2017, 08:38
Apple снизила цены на свою продукцию в России на 5-11%

Apple снизила цены на свою продукцию в России на 5-11%

В России упала стоимость ряда устройств производства Apple после корректировки цен корпорацией в онлайн-магазине. Согласно последним данным, iPhone7 потерял в цене в среднем пять тысяч рублей, в зависимости от комплектации.
32-гигабайтный смартфон стал дешевле на четыре тысячи рублей, 128-гигабайтный — 

20 января 2017, 10:03
Apple в 2017 году представит три новые модели iPad

Apple в 2017 году представит три новые модели iPad

В 2017 году американская корпорация Apple представит сразу три планшета iPad. Главное отличие устройств будет касаться диагонали экранов. Любители подобных новинок получат модели с дисплеями 9,7, 10,5 и 12,9 дюймов. Причем одна из версий устройств окажется безрамочной.
В частности, компания 

9 января 2017, 05:21
Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.
Главной особенностью новинки будет то, что она сможет зарядить любой гаджет компании, который просто лежит на столе без провода. 

28 декабря 2016, 03:49
Эксперты обнаружили 27 секретных функций iPhone

Эксперты обнаружили 27 секретных функций iPhone

Многие владельцы смартфонов даже не подозревают, на что способны их гаджеты. Эксперты обнаружили 27 секретных опций iPhone‍, которые можно запустить в меню «Настройки» на версии iOS 8.0 и выше.

Оказывается, помощник Siri может выполнить уникальные команды, которые пригодятся владельцам смартфонов Apple в 
18 декабря 2016, 05:33
В России резко упали цены на iPhone 7 Plus

В России резко упали цены на iPhone 7 Plus

В преддверии Нового года Apple iPhone 7 Plus в России стал дешевле на 15%. В сентябре стоимость модели iPhone 7 Plus на 32 гБ составляла 67 990 руб., а сейчас флагманский смартфон можно купить за 57 990 руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Таким образом, стоимость 

14 декабря 2016, 11:46
Утонувший IPhone включился и заработал после полутора лет в озере

Утонувший IPhone включился и заработал после полутора лет в озере

В штате Пенсильвания найден гаджет Apple iPhone 4, который включился и заработал после полутора лет на дне озера. Об этом рассказали информагентства Соединенных Штатов со ссылкой на владельца смартфона Майкла Гунтрума.
По утверждению этого человека, весной 2015 года он поехал 

24 ноября 2016, 11:54
В блогах: в Самаре до сих пор рекламируют скандальный Samsung Note 7

В блогах: в Самаре до сих пор рекламируют скандальный Samsung Note 7

Блогер Владислав Харчев заметил, что реклама снятого с продаж Samsung Note 7 до сих пор висит на здании в Самаре. Скандальный взрывающийся гаджет, из-за которого капитализация компании рухнула почти на 25 млрд долларов и вскоре будут уволены сотни ее 
25 октября 2016, 04:57
Росавиация призывает ограничить использование смартфонов Galaxy Note 7 на борту самолетов

Росавиация призывает ограничить использование смартфонов Galaxy Note 7 на борту самолетов

Федеральным агентством воздушного транспорта РФ даны рекомендации пассажирам не использовать смартфоны Samsung Galaxy Note 7 на борту самолетов: отключать гаджеты в салоне воздушного судна и не сдавать в багаж. Данные требования Росавиации вызваны частыми случаями взрыва аккумуляторов мобильного устройства.
Кроме 

23 сентября 2016, 05:46
В США из-за взорвавшегося смартфона GalaxyNote 7 сгорел джип

В США из-за взорвавшегося смартфона GalaxyNote 7 сгорел джип

Инцидент  случился в  Сент-Питерсберге (США, штат Флорида). Прямо перед домом на глазах изумленного хозяина сгорел его джип. Как выяснилось, причиной пожара стал взрыв батареи мобильного устройства, который был оставлен во внедорожнике для подзарядки.
Автомобиль был оставлен его владельцем перед домом. 

9 сентября 2016, 03:38
Россияне смогут проверять качество продуктов через смартфон

Россияне смогут проверять качество продуктов через смартфон

Вскоре жители РФ будут проверять качество приобретаемой ими еды с помощью обыкновенного смартфона. Соответствующее приложение разрабатывает Россельхознадзор.
Тестируемая этой государственной структурой система даст возможность мобильному устройству получать нужные сведения о качестве покупаемого товара с нанесённого на него штрихкода. Как отмечается, 

19 июля 2016, 11:03
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