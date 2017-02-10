Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
Сейчас специалисты американской компании завершают тестирование новейшего гаджета, получившего беспроводную зарядку. По последним данным, инженеры намерены вывести на международный рынок сразу 3 изделия: 2 смартфона (5” и 5,5”) и один фаблет (6,3”), имеющие различные размеры экрана, причем новой функцией оснастят каждую из этих моделей.
За качество зарядки будет отвечать металлическая задняя панель, играющая роль антенны. Самые последние часы Apple Watch 2017 года тоже будут иметь возможность подзаряжать батарею в беспроводном режиме.
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