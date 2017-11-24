Презентация первого кроссовера Lamborghini состоится 4 декабря. Представители легендарного итальянского бренда раскрыли ряд технических характеристик модели Urus.
В частности, автоновинка получит мотор на четыре литра, способный выдавать 650 «лошадей». Первую сотню кроссовер набирает за 3,7 секунды.
Что касается именно такого выбора двигателя, то он, поясняют эксперты, обусловлен налоговой спецификой в Китае, где транспортные средства с объемом мотора свыше 4 литров облагаются повышенным налогом. Сочетаться мотор станет с 8-ступенчатой АКПП.
Как утверждается, максимальная скорость новой модели — 300 км/ч. Автомобиль разработан на платформе MLB.
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