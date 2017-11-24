«УАЗ» представил кабриолет на базе внедорожника Patriot Специалисты УАЗа представили автоновинку – кабриолет на базе Patriot. На первых порах эта модель задумывалась как автомобиль для торжественных акций силовых структур, но сейчас отмечается, что она может поступить и в свободную продажу.

Первое такое транспортное средство отправилось в Намибию. …