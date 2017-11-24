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Материалы по теме:

Эксперты назвали самые угоняемые машины в РФ

Эксперты назвали самые угоняемые машины в РФ

Аналитики «Альфастрахования» представили автовладельцам перечень наиболее угоняемых транспортных средств в Российской Федерации. На первой строке этого антирейтинга расположился Range Rover Evoque с показателем частоты угонов на территории нашей страны 1,35%.
Вслед за «лидером» идет Lexus LX (1,14%). «Бронза» в данном 

24 ноября 2017, 10:17
В России отзовут 6 тысяч автомобилей Peugeot и Citroen

В России отзовут 6 тысяч автомобилей Peugeot и Citroen

Компания ООО «Пежо Ситроен Рус», официальный представитель Citroen Peugeot в Российской Федерации, добровольно отзывает свыше шести тысяч транспортных средств. Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на Росстандарт.
Как отмечают эксперты, причиной тому могут служить вероятные неполадки с амортизаторами багажной 

23 ноября 2017, 04:50
«УАЗ» представил кабриолет на базе внедорожника Patriot

«УАЗ» представил кабриолет на базе внедорожника Patriot

Специалисты УАЗа представили автоновинку – кабриолет на базе Patriot. На первых порах эта модель задумывалась как автомобиль для торжественных акций силовых структур, но сейчас отмечается, что она может поступить и в свободную продажу.
Первое такое транспортное средство отправилось в Намибию. 

23 ноября 2017, 02:12
Mercedes-Benz рассекретил интерьер нового A-Class

Mercedes-Benz рассекретил интерьер нового A-Class

Специалисты концерна Mercedes-Benz анонсировали интерьер нового A-Class. Презентация новинки, основные технические характеристики которой держатся в секрете, намечена на будущий год.
Модель будет иметь полностью цифровую приборную доску. Как поясняют эксперты, вместе с экраном мультимедийной системы это будут два дисплея, для 

23 ноября 2017, 02:05
В водительские права россиян впишут право на работу

В водительские права россиян впишут право на работу

Минтранс занимается подготовкой водительской реформы. В ходе нее россиянам, намеревающимся использовать автомобиль в своей профессиональной деятельности, нужно будет пойти на дополнительные курсы вождения, при этом для любителей процесс, напротив, станет проще.
Профессионалов обяжут закончить курсы по вождению во внештатных условиях, 

23 ноября 2017, 09:24
Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

В последнем летнем месяце Volkswagen Tiguan неожиданно переместил Hyundai Creta с традиционной первой позиции на отечественном авторынке кроссоверов и внедорожников. И вот в сентябре "кореец" вернул себе лидерство.
По результатам прошлого месяца компактный кроссовер  Hyundai Creta признан самым популярным транспортным 

11 октября 2017, 05:11
Компания Citroen привезла во Франкфурт минивэн с душем и сейфом

Компания Citroen привезла во Франкфурт минивэн с душем и сейфом

Французская автомобильная корпорация Citroen создала «двухэтажный» минивэн Citroёn SpaceTourer Rip Curl со встроенным душем и сейфом. Автоновинку представят на автосалоне во Франкфурте.
Двухэтажное средство передвижения разработано на архитектуре Space Tourer. В создании уникального дома на колесах участвовали конструкторы фирмы Rip 

1 сентября 2017, 10:05
УАЗ представил юбилейный внедорожник «Хантер» с откидным столиком

УАЗ представил юбилейный внедорожник «Хантер» с откидным столиком

Ульяновский автомобильный завод презентовал УАЗ «Хантер» с откидным походным столиком. Событие было приурочено к 45-летию легендарной модели.
Как отмечают российские СМИ со ссылкой на представителей автогиганта, откидной борт моментально превращается в походный столик. Модель собираются выпустить ограниченной серией в 469 

24 августа 2017, 11:05
Эксперты: В России кроссоверы стали популярнее машин B-класса

Эксперты: В России кроссоверы стали популярнее машин B-класса

Согласно статистическим данным, в России в последнее время постоянно растет спрос на кроссоверы. Как говорят эксперты «Автостата», по популярности эта разновидность транспортных средств уже обошла автомобили B-класса.
За первое полугодие 2017-го вседорожники различного типа разошлись по стране тиражом в 273,9 

21 июля 2017, 05:29
Составлен топ-8 кроссоверов в России стоимостью до миллиона рублей

Составлен топ-8 кроссоверов в России стоимостью до миллиона рублей

Автоэксперты составили топ-8 самых доступных кроссоверов с АКПП по цене до 1 миллиона рублей. Наиболее дорогим представителем этого перечня считается Ford EcoSport за 990 тыс. рублей, а самым дешевым – Brilliance V5 за 781 тыс..
Также за 979 тыс. рублей 

3 июля 2017, 05:17
Эксперты назвали пять самых безопасных кроссоверов в России

Эксперты назвали пять самых безопасных кроссоверов в России

Перечень наиболее безопасных SUV на отечественном автомобильном рыке представили эксперты Daily-Motor. В топ-5 попали кроссоверы и внедорожники с оптимальными показателями краш-тестов института безопасности и дорожного движения Соединенных Штатов.
На первой строке рейтинга оказалась Audi Q7. Эта модель получила наивысший индекс 

27 июня 2017, 02:09
Самый быстрый Lamborghini Urus появится на российском рынке

Самый быстрый Lamborghini Urus появится на российском рынке

Итальянская корпорация Lamborghini собирается вывести будущую гибридную модель Urus на рынок России. Точная дата старта продаж самого быстрого кроссовера в РФ пока не сообщается.
По последним сведениям, в компании Lamborghini представят новинку на рынке Европы не ранее 2018 года. Новый 

9 января 2017, 04:36
Новый кроссовер Lamborghini Urus появится на рынке в 2019 году

Новый кроссовер Lamborghini Urus появится на рынке в 2019 году

В 2019 году Lamborgihini представит новый кроссовер Urus. Эксперты убеждены, что автоновинка заметно увеличит число продаж итальянской корпорации.
Как утверждают представители корпорации, это будет наиболее скоростной автомобиль. Что касается стоимости новой модели Lamborghini Urus, то в настоящее время эта информация 

30 августа 2016, 11:27
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