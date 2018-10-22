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Материалы по теме:

Самарцы смогут провозить велосипеды в электричках бесплатно

Самарцы смогут провозить велосипеды в электричках бесплатно

В выходные, 22 и 23 сентября, самарцы смогут бесплатно провозить свои велосипеды в электричках. Такую акцию решила устроить «Самарская пригородная пассажирская компания». Ей дали название «Выходные без автомобиля».

Дав возможность бесплатного провоза «двухколесных коней», СПППК присоединилась ко Всемирному дню без автомобиля. 

21 сентября 2018, 02:51
Гей-парад запретили проводить в Жигулевске

Гей-парад запретили проводить в Жигулевске

Власти Жигулевска повторно запретили проведение гей-парада на территории города. Решение было вынесено после рассмотрения заявки на проведение шествия  "в поддержку соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации". Организаторы заявляли о том, что в акции примут участие до 300 человек. В 
12 сентября 2018, 04:02
50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

14 июля на Молодецком кургане пройдет экологическая акция. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». В уборке от мусора на одной из самых известных точек региона примут участие волонтеры из Самары, Тольятти и Жигулевска. Всего 50 человек.

Целью акции является 

10 июля 2018, 12:29
3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

На самарской набережной полным ходом идет спортивная акция «Забей гол, фанат!». Она стартовала с первых дней начала чемпионата мира по футболу. Каждый день с 16:00 до 20:00 все желающие могут поиграть в пляжный футбол, волейбол, теннис.

За две недели в акции 

28 июня 2018, 05:24
В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов

В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов

В китайском городе Сиань решили позаботиться о людях, увлеченных гаджетами и создали специальную дорожку для тех, кто ходит, уткнувшись в смартфон. Специальная зона окрашена в яркие цвета — красный, зеленый и синий, что делает ее более заметной. Длина дорожки составляет 
6 июня 2018, 10:30
Первый отель на солнечных батареях построят в Норвегии

Первый отель на солнечных батареях построят в Норвегии

В Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях. Он расположится на севере страны за Полярным кругом.

Отель Svart, на крыше которого будут размещены солнечные панели для выработки электроэнергии, строится у подножия ледника Свартисен. Здание будет иметь форму 
30 марта 2018, 06:47
Смартфоны марки Palm вернутся на рынок

Смартфоны марки Palm вернутся на рынок

В 2018 году на рынок мобильных устройств должен вернуться один из его брендов-первопроходцев — Palm. Его планирует вывести нынешний владелец марки компания TCL, сообщает vistanews.ru.

О характеристиках будущего смартфона пока никакой информации нет. Скорее всего, в качестве операционной 
29 марта 2018, 11:16
В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей

В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей

Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со 
29 января 2018, 09:37
В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль

В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль

В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде 
19 января 2018, 05:25
На Бали туристам предлагают плавать в бассейне над пропастью

На Бали туристам предлагают плавать в бассейне над пропастью

На курорте Улувату на острове Бали открылся пятизвездочный курорт The Edge. Удивтельно, но бассейны для отдыхающих здесь расположены на краю 150-метровой скалы и нависают над пропастью, пишет издание Metro. Причем, пол бассейнов выполнен из прозрачного стекла толщиной в девять сантиметров. 

16 января 2018, 08:58
В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель

В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель

Блогер luchiksveta63 подбросила самарским властям идею построить "в Сокском карьере отель" наподобие того, как это сделали в Китае под Шанхаем. "Посмотрите, какой шикарный отель отгрохали китайцы в заброшенном карьере всего за 5 лет. А вот если бы у нас 
7 ноября 2017, 09:32
Китаец пытался сбежать с 19-го этажа отеля по телефонному проводу

Китаец пытался сбежать с 19-го этажа отеля по телефонному проводу

Китайский турист, у которого не хватило средств на оплату счета за номер в отеле, решил тайно покинуть его, используя при этом … телефонный провод. О необычном инциденте рассказывает издание «Жэньминь жибао».
Как уточняется, провод был натянут на высоте девятнадцатого этажа. 

3 октября 2017, 09:31
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