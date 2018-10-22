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Самарцы смогут провозить велосипеды в электричках бесплатно
В выходные, 22 и 23 сентября, самарцы смогут бесплатно провозить свои велосипеды в электричках. Такую акцию решила устроить «Самарская пригородная пассажирская компания». Ей дали название «Выходные без автомобиля».
Дав возможность бесплатного провоза «двухколесных коней», СПППК присоединилась ко Всемирному дню без автомобиля. …
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21 сентября 2018, 02:51
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Гей-парад запретили проводить в Жигулевске
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12 сентября 2018, 04:02
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50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой
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10 июля 2018, 12:29
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3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»
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28 июня 2018, 05:24
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В Китае сделали тротуар для пешеходов, не отрывающихся от гаджетов
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6 июня 2018, 10:30
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Первый отель на солнечных батареях построят в Норвегии
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30 марта 2018, 06:47
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Смартфоны марки Palm вернутся на рынок
В 2018 году на рынок мобильных устройств должен вернуться один из его брендов-первопроходцев — Palm. Его планирует вывести нынешний владелец марки компания TCL, сообщает vistanews.ru.
О характеристиках будущего смартфона пока никакой информации нет. Скорее всего, в качестве операционной …
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29 марта 2018, 11:16
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В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей
Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со …
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29 января 2018, 09:37
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В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль
В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде …
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19 января 2018, 05:25
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На Бали туристам предлагают плавать в бассейне над пропастью
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16 января 2018, 08:58
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В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель
Блогер luchiksveta63 подбросила самарским властям идею построить "в Сокском карьере отель" наподобие того, как это сделали в Китае под Шанхаем. "Посмотрите, какой шикарный отель отгрохали китайцы в заброшенном карьере всего за 5 лет. А вот если бы у нас …
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7 ноября 2017, 09:32
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Китаец пытался сбежать с 19-го этажа отеля по телефонному проводу
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3 октября 2017, 09:31