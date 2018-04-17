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Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области
На днях в полицию обратилась 42-летняя жительница села Саперкино Исаклинского района. Она сообщила правоохранителям о том, что ее чуть не убил возлюбленный.
Между сожителями разгорелся скандал на почве ревности. Перепалка переросла в драку. 28-летний злоумышленник повалил женщину на кровать и начал …
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17 апреля 2018, 05:55
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На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие
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17 апреля 2018, 03:05
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Двое друзей обокрали съемную квартиру в Сызрани
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17 апреля 2018, 12:50
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Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре
В Самаре предъявлено обвинение бывшему сотруднику полиции. Экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Красноглинскому району города подозревается в угоне дорогостоящей иномарки.
Внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200», стоимостью более 3 миллионов 500 тысяч рублей, долгое время находился в розыске в …
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17 апреля 2018, 08:55
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За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани
Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные …
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15 марта 2018, 11:19
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Ученые: тревожность помогает людям в опасных ситуациях
Ученые установили, что тревожность оказывает людям помощь в опасных ситуациях. Как показывают результаты исследований, человек способен распознавать сигналы, говорящие об угрозе. В соответствующем эксперименте участвовало 24 добровольца. Им демонстрировали картинки с изображениями незнакомцев, выражающих злость и страх. Некоторые фото отличались …
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29 декабря 2015, 04:12
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В галерее мадам Тюссо появится знаменитый сердитый котик
В музее мадам Тюссо появится необычный экспонат, изображащий известного в Сети персонажа Grumpy Cat («Сердитый котик»). Это первая кошка, которая удостоится места в галерее.
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27 августа 2015, 01:04
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100-процентная Барби: жительница Москвы выглядит как известная кукла
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27 мая 2015, 07:24
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Создана новая кукла Барби, внешность которой приближена к реальности
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20 ноября 2014, 03:03