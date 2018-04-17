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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области

Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области

На днях в полицию обратилась 42-летняя жительница села Саперкино Исаклинского района. Она сообщила правоохранителям о том, что ее чуть не убил возлюбленный.

Между сожителями разгорелся скандал на почве ревности. Перепалка переросла в драку. 28-летний злоумышленник повалил женщину на кровать и начал 

17 апреля 2018, 05:55
На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 16 апреля, в Ставропольском районе произошла авария с пострадавшими. Примерно в 03:45 26-летний водитель иномарки «Citroen» ехал по трассе «Тольятти-Хрящевка» в сторону села Выселки. В какой-то момент автомобилист превысил скорость, а затем не справился с управлением 
17 апреля 2018, 03:05
Двое друзей обокрали съемную квартиру в Сызрани

Двое друзей обокрали съемную квартиру в Сызрани

За помощью к полицейским обратился 46-летний житель Сызрани. Он рассказал, что из его квартиры, которую мужчина сдавал в аренду, украли стиральную машину, микроволновую печь и холодильник. Ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

По словам хозяина квартиры, у него долгое время 

17 апреля 2018, 12:50
Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре

Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение бывшему сотруднику полиции. Экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Красноглинскому району города подозревается в угоне дорогостоящей иномарки.

Внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200», стоимостью более 3 миллионов 500 тысяч рублей, долгое время находился в розыске в 

17 апреля 2018, 08:55
За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили  о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные 
15 марта 2018, 11:19
Ученые: тревожность помогает людям в опасных ситуациях

Ученые: тревожность помогает людям в опасных ситуациях

Ученые установили, что тревожность оказывает людям помощь в опасных ситуациях. Как показывают результаты исследований, человек способен распознавать сигналы, говорящие об угрозе. В соответствующем эксперименте участвовало 24 добровольца. Им демонстрировали картинки с изображениями незнакомцев, выражающих злость и страх. Некоторые фото отличались 
29 декабря 2015, 04:12
В галерее мадам Тюссо появится знаменитый сердитый котик

В галерее мадам Тюссо появится знаменитый сердитый котик

В музее мадам Тюссо появится необычный экспонат, изображащий известного в Сети персонажа Grumpy Cat («Сердитый котик»). Это первая кошка, которая удостоится места в галерее.
 
Устройство, которому придадут облик Grumpy Cat, будет представлять собой механическую куклу. Оно сможет выполнять 5 движений. 
27 августа 2015, 01:04
100-процентная Барби: жительница Москвы выглядит как известная кукла

100-процентная Барби: жительница Москвы выглядит как известная кукла

Анжелику Кенову из столицы России называют живой куклой Барби. Дело в том, что она очень похожа на любимую девочками игрушку.
Девушке 26 лет. Она имеет пышный бюст и удивительно тонкую талию – то есть пропорции, которые на 100% соответствуют Барби. 
27 мая 2015, 07:24
Создана новая кукла Барби, внешность которой приближена к реальности

Создана новая кукла Барби, внешность которой приближена к реальности

Появилась новая кукла Барби, которая перестала быть символом модельной внешности. Теперь детская игрушка выглядит более реалистично: она низкого роста, без осиной талии и макияжа.
Производители считают, что дети должны играть и видеть настоящие, а не модельные параметры.
На новую куклу 
20 ноября 2014, 03:03
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