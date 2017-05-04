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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Диетологи: Нужно завтракать из квадратной тарелки и стоя

Диетологи: Нужно завтракать из квадратной тарелки и стоя

Диетологи рассказали, каким именно должен быть завтрак, способствующий снижению нежелательных килограммов. Британские ученые из Оксфордского университета осуществили серию экспериментов с участием 80 представительниц прекрасного пола.
В процессе исследований было изучено, какая форма посуды дает возможность участникам скорее ощутить чувство насыщения. 

4 мая 2017, 02:21
Цунами в космосе: NASA обнаружило мощнейшую волну во Вселенной

Цунами в космосе: NASA обнаружило мощнейшую волну во Вселенной

Специалисты американского космического агентства NASA посредством радиотелескопа Chandra запечатлели космическое «цунами» из горячего газообразного вещества. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
Гигантскую волну в два раза больше Млечного Пути обнаружили в скоплении Персея. По предварительному анализу экспертов, мощнейшее «цунами» простирается 

4 мая 2017, 11:25
«Припаркованный» на орбите корабль пришельцев засняли уфологи

«Припаркованный» на орбите корабль пришельцев засняли уфологи

В Интернете появилось изображение объекта, который американские уфологии считают кораблем представителей иной цивилизации. В момент наблюдений он находился на земной орбите.
Специалисты организации Secure Team 10 наблюдали, как по небу синхронно перемещались 3 мерцающих точки. По словам экспертов, это были 

4 мая 2017, 09:29
На обратной стороне Луны обнаружили огромную таинственную пирамиду

На обратной стороне Луны обнаружили огромную таинственную пирамиду

Известный уфолог из Соединенных Штатов Скотт Уоринг утверждает, что на обратной стороне Луны находится гигантская пирамида, которую соорудили представители инопланетного разума. Об этом специалист рассказал после изучения фотографий спутника Земли.
Все изображения были получены космическим зондом The Lunar Reconnaissance Orbite. 

3 мая 2017, 03:15
Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

В Кентском государственном университете установили, что любовь к соцсетям может быть заложена у человека на генетическом уровне. Об этом исследователи рассказали на конференции Международной ассоциации коммуникаций в Сан-Диего.
В процессе многочисленных экспериментов ученые проанализировали экологические и генетические факторы, которые влияют 

3 мая 2017, 01:29
Ученые открыли у жителей Тибета гены сверхспособностей

Ученые открыли у жителей Тибета гены сверхспособностей

В процессе генетических исследований специалисты установили, что у обитателей Тибета присутствует один уникальный ген. Именно он, поясняют эксперты, обуславливает сверхспособности этих людей.
Ученые назвали его «геном выживания». Оказывается, его нет ни у одного из народов земного шара. Это обстоятельство может 

28 апреля 2017, 01:49
Открыта связь между генами и любимой едой

Открыта связь между генами и любимой едой

Любовь человека к мороженому, шашлыку, роллам и другим блюдам объясняется мутациями в генах. Исследования на тему гастрономических предпочтений провели испанские ученые из Автономного университета Мадрида. Об этом шла речь на конференции Experimental Biology 2017 в Чикаго.
Как отметили авторы работы, 

24 апреля 2017, 03:26
Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

В Тольятти местной жительнице назначили наказание за нецензурную брань в мобильном приложении Viber. Инцидент произошел 31 января 2017 года. Женщина оставила сообщение в группе родительского комитета школы, в которой учится ее ребенок. Оно было адресовано руководителю комитета и создателю группы. 

23 марта 2017, 03:41
Британские ученые назвали виновных в мужском облысении

Британские ученые назвали виновных в мужском облысении

Ученые из Великобритании установили, что в облысении мужчин виноваты их матери, а точнее гены, которые были получены от них. В данной ситуации мальчики уже появляются на свет с предрасположенностью к облысению.
В серии исследований ученые задействовали свыше 52 000 жителей Туманного 

15 февраля 2017, 12:56
Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте

Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте

Популярный артист 50 Cent был отправлен за решетку на острове Сент-Китс за использование мата на сцене. Организаторы концерта попросили 50 Cent отказаться от нецензурной брани во время шоу, но в период исполнения "P.I.M.P.", одной из своих главных песен, артист всё-таки 

27 июня 2016, 03:36
В Тольятти нецензурными словами пьяные школьники оскорбили полицейских

В Тольятти нецензурными словами пьяные школьники оскорбили полицейских

26 мая в Тольятти при патрулировании улиц сотрудники полиции увидели толпу подростков. Молодые люди купались в Волге. В этом месте набережной запрещено купаться. Поэтому полицейские решили провести с ребятами «политико-воспитательную работу». В ходе беседы сразу же обнаружилось, что школьники явно 
28 мая 2016, 01:30
В Российской армии начнут бороться с матом и научат военных этикету

В Российской армии начнут бороться с матом и научат военных этикету

Отечественное оборонное ведомство в ближайшее время намерено выпустить пособие для солдат и офицеров, в котором в доходчивой форме будут изложены основные правила поведения за пределами воинского подразделения. Книга научит людей в форме вести себя подобающим образом в быту, на отдыхе, 
12 октября 2015, 12:13
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