Ученые выявили в человеческом организме набор генов, мутация которых влечет такое расстройство нервной системы, как синдром Туретта. Особые гены заставляют больных непроизвольно материться, а также спонтанно совершать однообразные движения, рассказывается на страницах издания Neuron.
По словам специалиста Университета Калифорнии в Сан-Франциско Мэттью Стейта, в процессе исследования оказалось, что таким необычным недугом страдает каждый сотый подросток и каждый тысячный взрослый. В серии экспериментов участвовали здоровые родители и их дети, имеющие синдром Туретта.
В процессе работы изучались и сравнивались ДНК участников. В результате были выявлены мутации, связанные с недугом. Речь идет о генах, управляющих работой мозга и нервных клеток. В частности, повреждение таких генов, как WWC1, CELSR3, NIPBL и FN1, более всего оказывает влияние на развитие синдрома Туретта. В 12% случаев расстройство появляется именно вследствие мутаций, а не передается по наследству.
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