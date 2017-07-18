Специализированное издание Psychology, Crime & Law обнародовало итоги исследования группы ученых о том, что особый способ опроса может выявить обман, независимо от происхождения и прочих особенностей людей. Работа продолжалась не один год.
По словам ученых, представители разных народностей лгут по-разному. Тем не менее, они обратили внимание на ряд закономерностей. Для проведения исследований эксперты остановили свой выбор на аэропортах, как самых насыщенных в плане культурного разнообразия местах.
Специалисты побывали в сотнях аэропортов, где общались с огромным числом путешествующих. Добровольцев делили на группы, первой из которых предлагали врать по поводу своих планов, а вторая половина респондентов должна была правдиво отвечать на вопросы.
Как выяснилось, лжецы использовали меньше деталей. Они старались не упоминать легко проверяемые факты, в отличие от «правдивой» группы. Иными словами, метод выявления лжи, работающий независимо от культурных или иных различий, определен, и представляет собою детализацию обстоятельств приводимой информации. В случае с заведомо неправдоподобными сведениями такая детализация отсутствует или сведена к минимуму.
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