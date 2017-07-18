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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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В частности, поясняют авторы публикации, наклон головы при поцелуе зависит от того, какой рукой человек 

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Ученые определили идеальное время для завтрака

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На данный момент россияне больше всего опасаются увеличения цен и вероятного военного конфликта. Скажем, индекс страха повышения цен 

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Мелодия из ниоткуда: Ученые создали управляемый мозгом музыкальный инструмент

Мелодия из ниоткуда: Ученые создали управляемый мозгом музыкальный инструмент

Специалисты Вашингтонского университета создали принципиально новый и весьма необычный музыкальный инструмент. На нем можно играть посредством силы мысли.
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К серии экспериментов были 

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Смартфоны помогли ученым назвать самые ленивые и активные страны

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14 июля 2017, 06:16
Опять Москва: Составлен рейтинг самых комфортных для жизни российских городов

Опять Москва: Составлен рейтинг самых комфортных для жизни российских городов

Эксперты представили рейтинг самых комфортных для жизни российских городов-миллионников. На первой строке списка Москва, аутсайдером оказался Волгоград, сообщают отечественные информагентства со ссылкой на исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
Волгоград суммарно набрал 32% и показал низкие результаты по всем пунктам 

12 июля 2017, 02:10
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Спокойной ночи: Крепкий сон зависит от наличия целей в жизни

Ученые из Иллинойса установили, что для крепкого и полноценного сна людям требуется знать, ради чего они поднимаются с постели утром. Участниками серии экспериментов были представители разных возрастов.
Как отмечают исследователи, есть большое количество причин, вызывающих проблемы со сном, — ожирение, 

12 июля 2017, 08:38
Люди врут больше, чем думают - ученые

Люди врут больше, чем думают - ученые

Большая часть людей забывает о своих лживых поступках. Так полагают психоаналитики из Университета штата Массачусетс.
Свои выводы ученые сделали на основе экспериментов, в которых задействовали свыше 2 тысяч студентов. В ходе исследований часть добровольцев получила записывающие устройства, при помощи которых 

25 мая 2016, 03:28
Ученые: выигрыш часто человека превращает в лжеца

Ученые: выигрыш часто человека превращает в лжеца

Специалисты из Израиля в процессе исследований поставили цель установить влияние победы в различного рода состязаниях на склонность человека лгать. Вся серия исследований состояла из пяти экспериментов, в качестве добровольцев к работе были привлечены студенты из крупнейшего израильского Университета Бен-Гуриона.
Первые 
8 февраля 2016, 10:03
В Китае 197 человек будут наказаны за распространение слухов

В Китае 197 человек будут наказаны за распространение слухов

Почти двести человек власти КНР обвинили в тиражировании ложной информации во Всемирной паутине. Слухи касались последних громких событий в Китае, в частности взрыва в Тяньцзине, биржевых проблем и других. Так, одним из таких слухов была информация, что при взрыве в 
31 августа 2015, 05:49
Ученые: Не всем статьям в «Википедии» можно доверять

Ученые: Не всем статьям в «Википедии» можно доверять

Группа исследователей из США, проанализировав статьи в «Википедии», пришла к выводу, что далеко не всем материалам свободной виртуальной энциклопедии можно доверять. Результаты работы авторы опубликовали в издании PLоS ONE.

Как известно, поправки в статьи «Википедии» может вносить любой желающий. 
17 августа 2015, 11:40
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