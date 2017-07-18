Ученые определили идеальное время для завтрака Международная группа ученых провела ряд экспериментов и установила, что идеальное время для утреннего приема пищи. Как выяснилось, завтракать следует в течение часа после пробуждения.

Нередко люди не завтракают утром, объясняя это либо отсутствием аппетита либо недостатком времени. Между тем, первый …